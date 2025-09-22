  • Спортс
  Вальдано раскритиковал Винисиуса за реакцию на замену: «Нездоровое поведение. Он уже не тот, что раньше, и тренер теперь другой»
17

Вальдано раскритиковал Винисиуса за реакцию на замену: «Нездоровое поведение. Он уже не тот, что раньше, и тренер теперь другой»

Хорхе Вальдано раскритиковал Винисиуса за эмоциональную реакцию на замену.

Бразильский игрок «Реала» швырнул бутылку и демонстративно поднял руки, узнав о предстоящей замене в матче 5-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0).

«Винисиус уже не тот, что раньше, и тренер теперь другой. Винисиусу нужно сначала прибавить, затем – убедить тренера. Подобное поведение, демонстрируемое публично, нездорово. Оно нездорово в любом случае.

«Реал» активно поддерживал Винисиуса, когда он боролся со всем миром. Но Винисиус больше не злится на весь мир, он злится на своего тренера. А руководство «Реала» всегда ставило интересы клуба выше интересов игрока.

Винисиусу стоит быть немного осторожнее. [Из-за такой реакции на замену] также прослеживается неуважение к игроку, который вот-вот выйдет на поле.

Я уверен, что он отличный человек. Винисиусу следует сосредоточиться на качестве, которое он продемонстрировал, заняв второе место в борьбе за «Золотой мяч», – сказал бывший игрок и тренер «Реала» в эфире Movistar.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
