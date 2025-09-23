«Статус Винисиуса изменился – он уже не номер один в «Реале». Теперь это команда Мбаппе. Злиться как избалованный ребенок из-за замены – не выход». Журналист Ромеро о вингере

Журналист Антонио Ромеро не считает Винисиуса главным игроком «Реала».

Бразильский футболист мадридской команды остался недоволен заменой в матче Ла Лиги против «Эспаньола» (2:0).

«Винисиус не нарушает баланс в команде, но он уже не номер один в ней. Теперь это «Реал » Мбаппе .

Другими словами, статус Винисиуса изменился. Либо Винисиус привыкнет к этому, либо у него возникнут проблемы.

Пришел новый тренер (Хаби Алонсо – Спортс’‘), и когда он меняет Винисиуса, тот устраивает истерику. Такое отношение никуда не годится.

Тренер сказал ему либо взять себя в руки, либо не играть. Злиться, как избалованный ребенок, когда его меняют, – это не выход», – сказал журналист Антонио Ромеро.