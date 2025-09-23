«Статус Винисиуса изменился – он уже не номер один в «Реале». Теперь это команда Мбаппе. Злиться как избалованный ребенок из-за замены – не выход». Журналист Ромеро о вингере
Журналист Антонио Ромеро не считает Винисиуса главным игроком «Реала».
Бразильский футболист мадридской команды остался недоволен заменой в матче Ла Лиги против «Эспаньола» (2:0).
«Винисиус не нарушает баланс в команде, но он уже не номер один в ней. Теперь это «Реал» Мбаппе.
Другими словами, статус Винисиуса изменился. Либо Винисиус привыкнет к этому, либо у него возникнут проблемы.
Пришел новый тренер (Хаби Алонсо – Спортс’‘), и когда он меняет Винисиуса, тот устраивает истерику. Такое отношение никуда не годится.
Тренер сказал ему либо взять себя в руки, либо не играть. Злиться, как избалованный ребенок, когда его меняют, – это не выход», – сказал журналист Антонио Ромеро.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?46032 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena Ser
