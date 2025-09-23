  • Спортс
  • «Статус Винисиуса изменился – он уже не номер один в «Реале». Теперь это команда Мбаппе. Злиться как избалованный ребенок из-за замены – не выход». Журналист Ромеро о вингере
29

Журналист Антонио Ромеро не считает Винисиуса главным игроком «Реала».

Бразильский футболист мадридской команды остался недоволен заменой в матче Ла Лиги против «Эспаньола» (2:0).

«Винисиус не нарушает баланс в команде, но он уже не номер один в ней. Теперь это «Реал» Мбаппе.

Другими словами, статус Винисиуса изменился. Либо Винисиус привыкнет к этому, либо у него возникнут проблемы.

Пришел новый тренер (Хаби Алонсо – Спортс’‘), и когда он меняет Винисиуса, тот устраивает истерику. Такое отношение никуда не годится.

Тренер сказал ему либо взять себя в руки, либо не играть. Злиться, как избалованный ребенок, когда его меняют, – это не выход», – сказал журналист Антонио Ромеро.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?46032 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena Ser
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoКилиан Мбаппе
logoХаби Алонсо
