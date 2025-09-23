Кузяев и «Ахмат» согласовали контракт по схеме «1+1». На неделе 32-летний хавбек пройдет углубленное медобследование (Sport24)
Далер Кузяев близок к переходу в «Ахмат».
Ранее ЦСКА мог подписать 32-летнего полузащитника, находящегося в статусе свободного агента, однако «клубом было принято решение выйти из переговоров по совокупности факторов».
По данным Sport24, процесс перехода Далера в грозненский клуб вышел на финальную стадию. На этой неделе бывший хавбек «Зенита» и «Гавра» пройдет углубленное медицинское обследование, после чего подпишет контракт.
Соглашение будет рассчитано на один год с опцией продления еще на сезон. Кузяев и «Ахмат» уже согласовали все финансовые условия будущего сотрудничества.
Напомним, футболист уже выступал в Грозном с 2014 по 2017 год.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
