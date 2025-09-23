ЦСКА не подпишет Кузяева: «Клубом было принято решение выйти из переговоров по совокупности факторов»
В ЦСКА высказались об отказе от трансфера Далера Кузяева.
Ранее появилась информация, что внутри московского клуба не было консолидированной позиции о подписании опорного полузащитника.
Также стороны не смогли договориться по условиям возможного контракта.
– Были ли переговоры с Далером Кузяевым?
– Общение было, не буду отрицать эту информацию, но в итоге по совокупности факторов клубом было принято решение выйти из переговоров.
Желаем Далеру успешно найти новый клуб, – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
