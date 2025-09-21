Кузяев не перейдет в ЦСКА. В клубе не было консолидированной позиции о подписании 32-летнего опорника, и стороны не договорились по контракту (Иван Карпов)
Далер Кузяев не перейдет в ЦСКА.
Ранее стало известно, что ЦСКА и 32-летний Кузяев, находящийся в статусе свободного агента, обсуждают контракт по схеме «1+1».
По данным Ивана Карпова, бывший хавбек «Зенита» и «Гавра» успел пройти тесты на определение физической формы у руководителя медицинского департамента армейцев Эдуарда Безуглова
При этом внутри московского клуба не было консолидированной позиции о подписании опорного полузащитника. Вместе с тем, стороны не смогли договориться по условиям возможного контракта.
Поэтому было принято решение не заключать сделку. Изначально речь шла о соглашении до конца сезона без опции продления.
