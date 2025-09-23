«Наполи» лидирует в Серии А с 12 очками после 4 туров. «Ювентус» отстает на 2 балла, «Милан» и «Рома» – на 3, «Интер» – на 6
Только «Наполи» не терял очков в Серии А к этому моменту.
Команда Антонио Конте одолела «Пизу» (3:2) в 4-м туре и продолжает лидировать в таблице с 12 баллами.
На втором месте идет «Ювентус» (10 очков), за ним – «Милан» (9), «Рома» (9), «Аталанта» (8) и «Кремонезе» (8). «Интер» располагается на 10-й строчке с 6 очками.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37032 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости