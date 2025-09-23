«Наполи» лидирует в Серии А с 12 очками после 4 туров. «Ювентус» отстает на 2 балла, «Милан» и «Рома» – на 3, «Интер» – на 6

Только «Наполи» не терял очков в Серии А к этому моменту.

Команда Антонио Конте одолела «Пизу» (3:2) в 4-м туре и продолжает лидировать в таблице с 12 баллами. На втором месте идет «Ювентус » (10 очков), за ним – «Милан » (9), «Рома » (9), «Аталанта » (8) и «Кремонезе» (8). «Интер » располагается на 10-й строчке с 6 очками.