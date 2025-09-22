«Наполи» выиграл 4 из 5 матчей сезона и в меньшинстве уступил «Ман Сити». Дальше – «Милан»
«Наполи» выиграл 4 из 5 матчей сезона.
Команда Антонио Конте сегодня одолела «Пизу» (3:2) в 4-м туре Серии А. Ранее она победила «Фиорентину» (3:1), «Кальяри» (1:0) и «Сассуоло» (2:0).
Единственное поражение чемпионам Италии, игравшим в меньшинстве большую часть матча, нанес в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» – 0:2.
28 сентября «Наполи» встретится с «Миланом».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?34751 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости