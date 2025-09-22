«Наполи» выиграл 4 из 5 матчей сезона и в меньшинстве уступил «Ман Сити». Дальше – «Милан»

«Наполи» выиграл 4 из 5 матчей сезона.

Команда Антонио Конте сегодня одолела «Пизу» (3:2) в 4-м туре Серии А. Ранее она победила «Фиорентину» (3:1), «Кальяри» (1:0) и «Сассуоло» (2:0).

Единственное поражение чемпионам Италии, игравшим в меньшинстве большую часть матча, нанес в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» – 0:2.

28 сентября «Наполи » встретится с «Миланом».