Невилл о Доннарумме: «Настоящий зверь, я люблю мощных вратарей. Райя мне нравится, но я не предпочел бы его Джиджо или Алиссону»

Гари Невилл высоко оценил игру Джанлуиджи Доннаруммы в «Манчестер Сити».

«Взгляните на Доннарумму , он настоящий зверь. Он огромный. Когда он выходит на удар, он заставляет нападающих задуматься, потому что они могут получить по голове.

Он фантастический вратарь. Один из тех голкиперов, которыми я всегда наслаждался. Мне нравился Алиссон в «Ливерпуле ». Мне нравится [Давид ] Райя, но я бы не предпочел его Доннарумме или Алиссону . Я люблю мощных вратарей. Это имеет огромное значение.

[Доннарумма] очень хорош в своем деле. Он допускает ошибки, и это нормально, но он делает правильные вещи. Он уже оказал большое влияние на «Манчестер Сити », – сказал Sky Sports экс-защитник «Манчестер Юнайтед».