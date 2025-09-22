  • Спортс
5

Невилл о Доннарумме: «Настоящий зверь, я люблю мощных вратарей. Райя мне нравится, но я не предпочел бы его Джиджо или Алиссону»

Гари Невилл высоко оценил игру Джанлуиджи Доннаруммы в «Манчестер Сити».

«Взгляните на Доннарумму, он настоящий зверь. Он огромный. Когда он выходит на удар, он заставляет нападающих задуматься, потому что они могут получить по голове.

Он фантастический вратарь. Один из тех голкиперов, которыми я всегда наслаждался. Мне нравился Алиссон в «Ливерпуле». Мне нравится [Давид] Райя, но я бы не предпочел его Доннарумме или Алиссону. Я люблю мощных вратарей. Это имеет огромное значение.

[Доннарумма] очень хорош в своем деле. Он допускает ошибки, и это нормально, но он делает правильные вещи. Он уже оказал большое влияние на «Манчестер Сити», – сказал Sky Sports экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
