  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маттеус о «Золотом мяче»: «Проголосовал бы за Ямаля, если бы мог. Дембеле немного опережает Ламина, по-моему – оба будут достойными победителями»
9

Маттеус о «Золотом мяче»: «Проголосовал бы за Ямаля, если бы мог. Дембеле немного опережает Ламина, по-моему – оба будут достойными победителями»

Лотар Маттеус заявил, что вручил бы «Золотой мяч» Ламину Ямалю.

«Полагаю, в этом году есть два явных претендента, хотя, по-моему, Усман Дембеле немного опережает Ламина Ямала за счет забитых мячей, результативных передач и триумфа «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В этом голосовании часто перевешивали титулы, особенно когда [кандидаты] шли близко. Я вспоминаю Фабио Каннаваро, который завоевал трофей в 2006 году после победы со сборной Италии на чемпионате мира. Это хорошо, потому что я не рассматриваю награду как исключительно личное достижение.

Но Ямаль также выиграл три титула с «Барселоной». Я проголосовал бы за него, если бы имел право голоса, потому что он привносит в игру что-то свежее и непредсказуемое. Конечно, не исключено, что его товарищ по команде Рафинья, который также провел сенсационный сезон, украдет у него часть голосов.

Это совершенно нормально – вероятно, именно по этой причине «Золотой мяч» в 2014 году не выиграл немецкий футболист, несмотря на чемпионат мира. Но тогда Германия отличилась как команда, и для их успеха не было какой-то одной главной причины. Независимо от того, кто станет преемником Родри, Дембеле или Ямаль, оба будут достойными победителями», – написал бывший игрок сборной Германии и обладатель «Золотого мяча» 1990 года.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?30010 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
logoЗолотой мяч
logoЛамин Ямаль
logoЛотар Маттеус
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная Германии по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
logoУсман Дембеле
logoПСЖ
logoФабио Каннаваро
logoлига 1 Франция
logoРафинья Диас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рэпер Blessd назвал Ямаля фаворитом «Золотого мяча»: «Ламин – особенный, меняет ход игры за считанные секунды. Во многом отождествляю себя с ним»
6сегодня, 17:34
Жоан Лапорта: «Если Ямаль получит «Золотой мяч», это будет историческим событием. Фантастический игрок»
47сегодня, 16:13
Ямаль проведет вечеринку после церемонии «Золотого мяча» – вне зависимости от результата. Вместе с ним в Париж летят 25 человек, в том числе диджей
94сегодня, 15:32
Главные новости
Пол Скоулз: «Рэшфорд талантлив, но за него сложно радоваться из-за позорного отношения к «МЮ». Он фактически предал клуб. И в «Барсе» есть признаки нежелания работать на команду»
14 минуты назад
Ямаль признан лучшим молодым игроком года по версии France Football второй раз подряд
4815 минут назад
Ямаль, Рафинья, Дембеле, Хакими, Мендеш, Витинья, Мбаппе, Палмер, Салах и Доннарумма – в десятке претендентов на «Золотой мяч»
2619 минут назад
«Золотой мяч»-2025. Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
38324 минуты назадLive
Аршавин о пенальти ЦСКА: «Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку – это не пенальти. Или нам скажут, что трактовки опять поменялись?»
4029 минут назад
«¡Puta Barça!» кричали зрители у театра «Шатле» в Париже перед церемонией вручения «Золотого мяча»
3432 минуты назад
Осинькин о пенальти за руку Солдатенкова: «Я не понимаю этого. Сложно, когда такие моменты так трактуются, они переворачивают игру, все старания ребят. Это ключевой момент встречи»
4341 минуту назад
«ПСЖ» после ошибки Шевалье на выходе пропустил от «Марселя» на 5-й минуте
2842 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» играет с «Пизой»
7243 минуты назадLive
Дегтярев встретился с Алаевым: «Главная тема – развитие РПЛ и привлечение молодых российских игроков. Обсудили посещаемость: впервые лига вернулась к доковидным показателям»
1845 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Зиньковский об 1:3 от ЦСКА: «Вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешевый. Очень спорный»
25 минут назад
Хавбек «Сочи» Крамарич после 1:3 с ЦСКА: «Вы видели первый пенальти, 11-метровый с «Балтикой»? Были ли они? Не могу прокомментировать то, что случилось сегодня»
716 минут назад
Кисляк о голе в пустые ворота «Сочи»: «Усэйн Болт завидует😂»
531 минуту назадВидео
Неймар подписался на казахстанского киберспортсмена Молодого в инстаграме после победы Furia на FISSURE Playground 2
339 минут назадФото
«Наполи» – «Пиза». Де Брюйне, Мактоминей и Лукка в старте. Онлайн-трансляция
442 минуты назадLive
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
153 минуты назадLive
Обляков о 3:1 с «Сочи»: «Должен был забивать 5 голов. Удача была не моей стороне в первом тайме»
655 минут назад
Невилл об «Арсенале»: «Пони с одним трюком. Большая доля их голов и моментов – это стандарты»
456 минут назад
«Комо» отдаст доходы от игры с «Сассуоло» на помощь пострадавшим от наводнения, сообщил Фабрегас: «Ущерб от выхода озера из берегов разбивает мне сердце. Для меня Комо больше, чем город»
259 минут назад
Президент «Марселя» о проведении игры с «ПСЖ» одновременно с церемонией «Золотого мяча»: «Понимаю разочарование парижан, но футбол – это прежде всего матчи»
2сегодня, 18:17