Лотар Маттеус заявил, что вручил бы «Золотой мяч» Ламину Ямалю.

«Полагаю, в этом году есть два явных претендента, хотя, по-моему, Усман Дембеле немного опережает Ламина Ямала за счет забитых мячей, результативных передач и триумфа «ПСЖ » в Лиге чемпионов.

В этом голосовании часто перевешивали титулы, особенно когда [кандидаты] шли близко. Я вспоминаю Фабио Каннаваро , который завоевал трофей в 2006 году после победы со сборной Италии на чемпионате мира. Это хорошо, потому что я не рассматриваю награду как исключительно личное достижение.

Но Ямаль также выиграл три титула с «Барселоной». Я проголосовал бы за него, если бы имел право голоса, потому что он привносит в игру что-то свежее и непредсказуемое. Конечно, не исключено, что его товарищ по команде Рафинья, который также провел сенсационный сезон, украдет у него часть голосов.

Это совершенно нормально – вероятно, именно по этой причине «Золотой мяч» в 2014 году не выиграл немецкий футболист, несмотря на чемпионат мира. Но тогда Германия отличилась как команда, и для их успеха не было какой-то одной главной причины. Независимо от того, кто станет преемником Родри, Дембеле или Ямаль, оба будут достойными победителями», – написал бывший игрок сборной Германии и обладатель «Золотого мяча» 1990 года.