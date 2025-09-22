Рэпер Blessd назвал Ямаля фаворитом «Золотого мяча»: «Ламин – особенный, меняет ход игры за считанные секунды. Во многом отождествляю себя с ним»

Рэпер Blessd назвал Ламина Ямаля фаворитом на получение «Золотого мяча».

Колумбийский рэп-исполнитель выступит на сегодняшней церемонии награждения лучшего футболиста года по версии France Football, которая пройдет в Париже. Он станет первым латиноамериканским артистом, выступившим на гала-вечере «Золотого мяча».

– Кого вы считаете фаворитом на «Золотой мяч» в этом году?

– Мой фаворит на «Золотой мяч » – Ламин Ямаль . Я считаю его отличным игроком. У меня была возможность провести с ним время, он хороший парень, и он мой фаворит.

– Что вы думаете о его игре?

– Он слишком яркий. Очень смелый игрок, который многое берет на себя... Он особенный. Он меняет ход игры за считанные секунды. Один из тех, на кого я хотел бы быть похожим на поле. Я во многом отождествляю себя с ним, он звезда, – сказал рэпер.