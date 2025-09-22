  • Спортс
  • Ямаль проведет вечеринку после церемонии «Золотого мяча» – вне зависимости от результата. Вместе с ним в Париж летят 25 человек, в том числе диджей
Ламин Ямаль проведет масштабную вечеринку после церемонии вручения «Золотого мяча».

Мероприятие пройдет в Париже сегодня, 22 сентября. Вингер «Барселоны» номинирован на призы лучшему футболисту года и лучшему молодому игроку по версии France Football.

18-летний футболист планирует провести вечеринку после церемонии вне зависимости от ее результатов. Вместе с ним в Париж отправилась делегация примерно из 25 человек, в которую вошли родственники, друзья, представители и сотрудники коммуникационной компании Ямаля. Также специально приглашен диджей, пишет As со ссылкой на COPE. 

Отмечается, что окружение Ламина прибудет во Францию отдельно от делегации «Барселоны». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
