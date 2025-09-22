Ямаль проведет вечеринку после церемонии «Золотого мяча» – вне зависимости от результата. Вместе с ним в Париж летят 25 человек, в том числе диджей
Ламин Ямаль проведет масштабную вечеринку после церемонии вручения «Золотого мяча».
Мероприятие пройдет в Париже сегодня, 22 сентября. Вингер «Барселоны» номинирован на призы лучшему футболисту года и лучшему молодому игроку по версии France Football.
18-летний футболист планирует провести вечеринку после церемонии вне зависимости от ее результатов. Вместе с ним в Париж отправилась делегация примерно из 25 человек, в которую вошли родственники, друзья, представители и сотрудники коммуникационной компании Ямаля. Также специально приглашен диджей, пишет As со ссылкой на COPE.
Отмечается, что окружение Ламина прибудет во Францию отдельно от делегации «Барселоны».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?18082 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
