Жоан Лапорта: «Если Ямаль получит «Золотой мяч», это будет историческим событием. Фантастический игрок»

Жоан Лапорта отметил значимость возможного вручения «Золотого мяча» Ламину Ямалю.

«Я считаю, что Ламин Ямаль – фантастический игрок. Он говорил, что, возможно, восстановится к матчу с «Сосьедадом».

Если он получит «Золотой мяч », это будет историческим событием», – сказал президент «Барселоны».