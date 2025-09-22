Жоан Лапорта: «Если Ямаль получит «Золотой мяч», это будет историческим событием. Фантастический игрок»
Жоан Лапорта отметил значимость возможного вручения «Золотого мяча» Ламину Ямалю.
«Я считаю, что Ламин Ямаль – фантастический игрок. Он говорил, что, возможно, восстановится к матчу с «Сосьедадом».
Если он получит «Золотой мяч», это будет историческим событием», – сказал президент «Барселоны».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?22421 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
