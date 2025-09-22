  • Спортс
  • Руни об удалении Каземиро: «Глупо и наивно. Как только он получил желтую, я знал, что будет и красная, это было видно. Но «МЮ» вдесятером сыграл дисциплинированно, а «Челси» – очень слабо»
Руни об удалении Каземиро: «Глупо и наивно. Как только он получил желтую, я знал, что будет и красная, это было видно. Но «МЮ» вдесятером сыграл дисциплинированно, а «Челси» – очень слабо»

Уэйн Руни был уверен, что Каземиро удалят в матче с «Челси».

«Даже когда они были в равных составах, я подумал, что «МЮ» начал игру очень хорошо и создавал «Челси» проблемы. Когда лондонцы остались вдесятером, я заволновался: «Если «Юнайтед» сейчас проиграет, это будет в его стиле». Такое поражение серьезно увеличило бы давление на тренера.

Но «МЮ» в первом тайме играл очень хорошо, а во втором мы увидели глупый и наивный поступок Каземиро.

Как только он получил желтую карточку, я в студии BBC сказал, что заменил бы его. Было видно, что он заработает красную. Было попросту понятно, что это произойдет, а это могло дорого нам обойтись.

Но мне понравилась дисциплинированность «МЮ» во втором тайме. Команда хорошо защищалась и держала мяч впереди, а «Челси» играл очень слабо: медленно, переводя мяч с одного края на другой без попыток обострить», – сказал бывший форвард манкунианцев.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?30064 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
