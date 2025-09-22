Руни об удалении Каземиро: «Глупо и наивно. Как только он получил желтую, я знал, что будет и красная, это было видно. Но «МЮ» вдесятером сыграл дисциплинированно, а «Челси» – очень слабо»

Уэйн Руни был уверен, что Каземиро удалят в матче с «Челси».

«Даже когда они были в равных составах, я подумал, что «МЮ» начал игру очень хорошо и создавал «Челси» проблемы. Когда лондонцы остались вдесятером, я заволновался: «Если «Юнайтед » сейчас проиграет, это будет в его стиле». Такое поражение серьезно увеличило бы давление на тренера.

Но «МЮ» в первом тайме играл очень хорошо, а во втором мы увидели глупый и наивный поступок Каземиро .

Как только он получил желтую карточку, я в студии BBC сказал, что заменил бы его. Было видно, что он заработает красную. Было попросту понятно, что это произойдет, а это могло дорого нам обойтись.

Но мне понравилась дисциплинированность «МЮ» во втором тайме. Команда хорошо защищалась и держала мяч впереди, а «Челси » играл очень слабо: медленно, переводя мяч с одного края на другой без попыток обострить», – сказал бывший форвард манкунианцев.