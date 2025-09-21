Руслан Пименов считает, что эмоциональность Деяна Станковича мешает «Спартаку».

В 9-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера красно-белых на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча против «Динамо» (2:2)

– Как смотрите на «Спартак» – Станковичу купили, кого он хотел. Но не идет.

– Эмоциональность чрезмерна. Нет стабильности. Забили – ура-ура. Не хватает победной серии. Победных матчей, когда победа выгрызается, пусть и не при яркой игре. Как у «Краснодара». Это называется чемпионским классом опытной команды. Уверен, краснодарцы сбавлять не будут. А «Спартак» на качелях. Может быть, тренер слишком эмоционален. Но актерское мастерство, возможно, нравится руководству – он в игре, переживает. Но Романцев так не делал.

– А Юрий Палыч [Семин] делал.

– Были моменты. Но все по делу – когда судьи откровенно душили. И Юрий Палыч похитрее. Понимал, что можно, что нет, – сказал бывший заместитель гендиректора «Крыльев Советов ».