Угальде об эмоциональности Станковича: «Он живет футболом, это его жизнь. Он делает так, кто-то – иначе»

Манфред Угальде назвал причину эмоциональности Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на месяц во всех турнирах под эгидой РФС после удаления в матче с «Динамо» (2:2) за нецензурные выражения в адрес главного судьи.

Сегодня красно-белые победили «Крылья Советов» (2:1) в 9-м туре Мир РПЛ . Угальде отметился в матче дублем.

– Эмоциональность Станковича вам помогает или отвлекает?

– Он живет футболом, это его жизнь. Он делает это так, кто‑то делает иначе.

– Почему «Спартак» был в одном тайме одним, а во втором другим? Как заводиться с первых минут?

– В первом тайме у нас что‑то не получалось, во втором тайме мы поменяли ритм, добавили энергии.

– Почему не начать так с первых минут?

– Это не всегда просто. Мы начали матч с контроля мяча, но соперник забил с контратаки совершенно неожиданный гол. Такие непростые ситуации бывают, это станет для нас уроком на будущее.

– Что за танец был после гола?

– Мы шутили с Маркиньосом . На выезде в Краснодаре включали музыку, танцевали. Такая история.

– Тебе всегда понятна твоя роль на поле?

– Моя задача – быть сфокусированным на игре. Остальное решает тренер, – сказал нападающий «Спартака ».