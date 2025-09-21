Угальде об эмоциональности Станковича: «Он живет футболом, это его жизнь. Он делает так, кто-то – иначе»
Главный тренер «Спартака» дисквалифицирован на месяц во всех турнирах под эгидой РФС после удаления в матче с «Динамо» (2:2) за нецензурные выражения в адрес главного судьи.
Сегодня красно-белые победили «Крылья Советов» (2:1) в 9-м туре Мир РПЛ. Угальде отметился в матче дублем.
– Эмоциональность Станковича вам помогает или отвлекает?
– Он живет футболом, это его жизнь. Он делает это так, кто‑то делает иначе.
– Почему «Спартак» был в одном тайме одним, а во втором другим? Как заводиться с первых минут?
– В первом тайме у нас что‑то не получалось, во втором тайме мы поменяли ритм, добавили энергии.
– Почему не начать так с первых минут?
– Это не всегда просто. Мы начали матч с контроля мяча, но соперник забил с контратаки совершенно неожиданный гол. Такие непростые ситуации бывают, это станет для нас уроком на будущее.
– Что за танец был после гола?
– Мы шутили с Маркиньосом. На выезде в Краснодаре включали музыку, танцевали. Такая история.
– Тебе всегда понятна твоя роль на поле?
– Моя задача – быть сфокусированным на игре. Остальное решает тренер, – сказал нападающий «Спартака».