  • Агент Захаряна о сборной: «Арсен физически готов, вызов пойдет ему на пользу эмоционально. Он соскучился по партнерам и команде»
Агент Захаряна о сборной: «Арсен физически готов, вызов пойдет ему на пользу эмоционально. Он соскучился по партнерам и команде»

Агент Арсена Захаряна отреагировал на возможный вызов игрока в сборную России.

Полузащитник «Реал Сосьедад» попал в расширенный состав команды на BetBoom товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре.

«Очень рад видеть Захаряна в расширенном списке сборной России и надеюсь, что он окажется и в окончательном.

Для Арсена, как и для каждого футболиста, вызов в сборную значит многое. Он соскучился по партнерам, команде и с удовольствием поедет.

В физическом плане Арсен точно готов ехать в сборную, даже не сомневайтесь. Я бы скорее сказал о том, что это большой плюс для него в эмоциональном плане: друзья, новые эмоции. Это точно пойдет на пользу Арсену», – сказал агент Геннадий Голубин.

Карпин о Захаряне в сборной: «Он два раза сыграл по 25 минут. Показываем, что следим за ним, что он в обойме»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
