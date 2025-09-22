Агент Захаряна о сборной: «Арсен физически готов, вызов пойдет ему на пользу эмоционально. Он соскучился по партнерам и команде»
Агент Арсена Захаряна отреагировал на возможный вызов игрока в сборную России.
Полузащитник «Реал Сосьедад» попал в расширенный состав команды на BetBoom товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре.
«Очень рад видеть Захаряна в расширенном списке сборной России и надеюсь, что он окажется и в окончательном.
Для Арсена, как и для каждого футболиста, вызов в сборную значит многое. Он соскучился по партнерам, команде и с удовольствием поедет.
В физическом плане Арсен точно готов ехать в сборную, даже не сомневайтесь. Я бы скорее сказал о том, что это большой плюс для него в эмоциональном плане: друзья, новые эмоции. Это точно пойдет на пользу Арсену», – сказал агент Геннадий Голубин.
Карпин о Захаряне в сборной: «Он два раза сыграл по 25 минут. Показываем, что следим за ним, что он в обойме»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
