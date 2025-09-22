Агент Захаряна о сборной: «Арсен физически готов, вызов пойдет ему на пользу эмоционально. Он соскучился по партнерам и команде»

Агент Арсена Захаряна отреагировал на возможный вызов игрока в сборную России.

Полузащитник «Реал Сосьедад » попал в расширенный состав команды на BetBoom товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре.

«Очень рад видеть Захаряна в расширенном списке сборной России и надеюсь, что он окажется и в окончательном.

Для Арсена, как и для каждого футболиста, вызов в сборную значит многое. Он соскучился по партнерам, команде и с удовольствием поедет.

В физическом плане Арсен точно готов ехать в сборную, даже не сомневайтесь. Я бы скорее сказал о том, что это большой плюс для него в эмоциональном плане: друзья, новые эмоции. Это точно пойдет на пользу Арсену», – сказал агент Геннадий Голубин .

