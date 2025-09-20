  • Спортс
Захарян вышел на 66-й минуте во 2-м матче подряд: у него 25 касаний, 83% точных пасов и 2 неудачные попытки дриблинга против «Бетиса». «Сосьедад» ни разу не выиграл за 5 туров

Арсена Захаряна выпустили на 66-й минуте во 2-м матче «Реал Сосьедад» подряд.

Против «Бетиса» (1:3) у хавбека 25 касаний, 15 точных пасов из 18 в сумме (83% успешных передач), 2 неуспешные попытки дриблинга, 4 проигранные борьбы за позицию и 7 потерь владения.

При этом сам «Сосьедад» еще не выиграл ни разу за 5 туров Ла Лиги: 2 ничьих и 3 поражения.

Напомним, 13 сентября Арсен вышел на поле впервые с февраля – на 66-й минуте в матче с «Реал Мадрид».

