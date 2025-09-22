  • Спортс
1

Карпин о Захаряне в сборной: «Он два раза сыграл по 25 минут. Показываем, что следим за ним, что он в обойме»

Валерий Карпин объяснил вызов Арсена Захаряна в сборную России.

Ранее был объявлен расширенный состав сборной на BetBoom товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

– Обращает на себя внимание присутствие в расширенном списке Арсена Захаряна. Всерьез на него рассчитываете, или это способ его поддержать после череды травм?  

– После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет. Поэтому есть определенный дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна. 

– Есть ли какие-то позиции, которые, наоборот, вызывают приятную «головную боль», когда претендентов больше, чем можно вызвать?

– В первую очередь это позиция в центре полузащиты, на ней сейчас, пожалуй, самая высокая конкуренция.  

– Всего в расширенном составе 42 игрока, явно «с запасом». С чем это связано?

– До начала сбора футболисты проведут еще по три матча. И, как мы видим, всегда есть травмы или какие-то недомогания. Поэтому лучше вызвать больше, а уже окончательный список укоротить, – сказал тренер сборной России.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
