Упамекано хочет получать 15-20 млн евро в год по новому контракту с «Баварией». «Реал» и другие топ-клубы следят за ситуацией (Abendzeitung)

Дайо Упамекано продолжает требовать повышения зарплаты у «Баварии».

Действующее соглашение защитника с «мюнхенцам» рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о сумме зарплаты для продления контракта.

Защитник особенно настаивает на повышении после того, как Джамал Мусиала , Альфонсо Дэвис и Йозуа Киммих получили в этом году улучшенные контракты, сообщает Abendzeitung.

Будучи игроком основного состава, француз видит свою позицию где-то между Дэвисом (15 млн евро в год) и Киммихом (20 млн евро).

Также футболист настаивает на включении в новый контракт пункта об отступных.

Несмотря на сообщения о том, что игрок намерен перейти в «Реал », отмечается, что «сливочные», а также другие топ-клубы», пока находятся в тени и следят за ситуацией.