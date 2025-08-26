«Реал» хочет бесплатно подписать Упамекано в 2026-м. «Бавария» более полугода не может согласовать с защитником зарплату по новому контракту
«Реалу» интересен Дайо Упамекано.
По информации Bild, мадридский клуб ведет переговоры с защитником «Баварии» о бесплатном переходе в следующем году. Контракт игрока с мюнхенцами истекает летом 2026-го.
«Бавария» и Упамекано больше 6 месяцев ведут переговоры о продлении соглашения, но до сих пор не договорились о финансовой составляющей сотрудничества. Сейчас футболист зарабатывает до 16 миллионов евро в год, но хочет, чтобы ему повысили зарплату.
В прошлом сезоне Бундеслиги Дайо провел 20 матчей и забил 2 гола. Статистику 26-летнего француза можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
