«Реал» хочет бесплатно подписать Упамекано в 2026-м. «Бавария» более полугода не может согласовать с защитником зарплату по новому контракту

«Реалу» интересен Дайо Упамекано.

По информации Bild, мадридский клуб ведет переговоры с защитником «Баварии» о бесплатном переходе в следующем году. Контракт игрока с мюнхенцами истекает летом 2026-го.

«Бавария » и Упамекано больше 6 месяцев ведут переговоры о продлении соглашения, но до сих пор не договорились о финансовой составляющей сотрудничества. Сейчас футболист зарабатывает до 16 миллионов евро в год, но хочет, чтобы ему повысили зарплату.

В прошлом сезоне Бундеслиги Дайо провел 20 матчей и забил 2 гола. Статистику 26-летнего француза можно найти здесь .