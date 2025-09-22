  • Спортс
  • Упамекано хочет перейти в «Реал». Защитник «Баварии» сообщил об этом агенту – возможность рассматривается (Marca)
Упамекано хочет перейти в «Реал». Защитник «Баварии» сообщил об этом агенту – возможность рассматривается (Marca)

Дайо Упамекано хочет стать игроком «Реала».

По данным Marca, защитник «Баварии» сообщил об этом своему агенту, и тот уже приступил к работе над потенциальным трансфером. Хотя в «Мадриде» сосредоточены на других целях, такая возможность рассматривается.

До переезда в Мюнхен футболиста уже связывали с мадридцами, и теперь он намерен осуществить свою мечту и присоединиться к клубу.

Отмечается, что француз движим той же целью, что и его партнер по сборной Ибраима Конате, который может перейти в «Реал» по окончании контракта с «Ливерпулем» следующим летом.

Действующее соглашение Упамекано с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2026 года. Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
