4

Эберль пошутил о новом контракте Упамекано: «Переговоры ведутся на французском. Très bien. Больше я не знаю ни слова, вот почему мы пока не достигли прогресса»

Спортивный директор «Баварии» пошутил о ходе переговоров с Дайо Упамекано.

«Бавария» и Упамекано больше полугода ведут переговоры о продлении соглашения, но до сих пор не согласовали финансовую составляющую сотрудничества. Сейчас французский защитник зарабатывает до 16 миллионов евро в год, но хочет, чтобы ему повысили зарплату. 

«Переговоры ведутся… На французском. Très bien (очень хорошо – Спортс’‘). Больше по-французски я не знаю ни слова.

Вот почему мы пока не достигли прогресса», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль

