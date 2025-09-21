Карпин об ошибке Зайнутдинова с «Оренбургом»: «98 минут играл идеально – и ложка дегтя на последней минуте. Решение неправильное, назад играть не надо было»

Валерий Карпин оценил оплошность Бахтиера Зайнутдинова.

На 99-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Оренбургом » (3:1) хавбек сборной Казахстана принял мяч на грудь после выноса вратаря хозяев Богдана Овсянникова и отдал пас назад – своему голкиперу Андрею Луневу. Однако передача получилась слабой – форвард Максим Савельев ускорился, подхватил мяч и забил гол.

Напомним, что в прошлом туре в дерби «Динамо» – «Спартак» (2:2) красно-белые на 19-й минуте открыли счет послео шибки Зайнутдинова . Бахтиер, пытаясь перехватить навес с фланга в падении, лишь чиркнул мяч носком бутсы и переправил его мимо Лунева, который готовился поймать мяч. Ливай Гарсия забил в пустые ворота.

– Лучше было бы 3:0, чтобы сами себе не забивали. Это было бы идеально с точки зрения результата. Зайнутдинов 98 минут играл идеально, и на последней минуте ложка дегтя все равно присутствует.

– Гол на последних минутах от «Оренбурга» — это ошибка из‑за потери концентрации или другая причина?

– Решение неправильное, назад играть не надо было. В принципе, техническая ошибка. Возможно, расслабленность или поле, не знаю, – отметил главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.