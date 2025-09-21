«Динамо» Карпина выиграло 2 матча подряд с общим счетом 7:1. Также у тренера сборной России 5 поражений с учетом пенальти и 3 ничьих
«Динамо» Москва одержало вторую победу подряд.
Команда тренера Валерия Карпина на выезде обыграла «Оренбург» (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ.
Ранее «Динамо» разгромило «Сочи» со счетом 4:0 в матче группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Всего бело-голубые под руководством тренера сборной России провели 13 матчей, одержали 5 побед, потерпели 5 поражений (одно – по пенальти) и 3 раза сыграли вничью.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
