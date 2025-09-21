  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» Карпина выиграло 2 матча подряд с общим счетом 7:1. Также у тренера сборной России 5 поражений с учетом пенальти и 3 ничьих
26

«Динамо» Карпина выиграло 2 матча подряд с общим счетом 7:1. Также у тренера сборной России 5 поражений с учетом пенальти и 3 ничьих

«Динамо» Москва одержало вторую победу подряд.

Команда тренера Валерия Карпина на выезде обыграла «Оренбург» (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ.

Ранее «Динамо» разгромило «Сочи» со счетом 4:0 в матче группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Всего бело-голубые под руководством тренера сборной России провели 13 матчей, одержали 5 побед, потерпели 5 поражений (одно – по пенальти) и 3 раза сыграли вничью.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoОренбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Спартак» играет с «Крыльями», «Краснодар» против «Зенита», «Динамо» победило в гостях «Оренбург»
69722 минуты назадLive
«Динамо» обыграло «Оренбург» на выезде – 3:1. Маухуб забил после столкновения Овсянникова и Ценова, Савельев – после ошибки Зайнутдинова, Осипенко реализовал пенальти
11753 минуты назад
«Динамо» забило «Оренбургу» после того, как вратарь Овсянников снес Ценова у штрафной. Удар Маухуба на 57-й стал лишь 2-м в створ для команды Карпина
5сегодня, 10:32Видео
Главные новости
Карпин про 3:1 с «Оренбургом»: «На искусственном газоне непривычно, но все готовятся, три очка взяли – слава богу. Позитив дает не таблица, а последние игры»
2 минуты назад
«Спартак» – «Крылья Советов». 0:1 – Игнатенко открыл счет на 6-й минуте! Онлайн-трансляция
5014 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» играет с «Крыльями», «Краснодар» против «Зенита», «Динамо» победило в гостях «Оренбург»
69722 минуты назадLive
У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю
1738 минут назадВидео
Агенты ищут для Умярова клубы в Европе. Хавбек может покинуть «Спартак» летом 2026-го, красно-белые хотят не менее 12 млн евро (Sport24)
2545 минут назад
«Динамо» обыграло «Оренбург» на выезде – 3:1. Маухуб забил после столкновения Овсянникова и Ценова, Савельев – после ошибки Зайнутдинова, Осипенко реализовал пенальти
11753 минуты назад
Виктор Бонифасе: «Найдите себе одну девушку или двух. Успокойтесь максимум на трех. Если вы проходите через трудный период, то и четыре – тоже нормально»
27сегодня, 10:53
Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Интер» примет «Сассуоло», «Аталанта» в гостях у «Торино»
33сегодня, 10:30Live
Игроки «Крыльев» на такси добираются на матч со «Спартаком» – автобус не приехал за командой. Красно-белые извинились: «Из‑за перекрытия улиц в центре возникли логистические трудности»
59сегодня, 10:18
Кисляк о видео девушек с Патриков про зарплаты мужчин: «Рассматриваю их как созданные с целью повеселить народ. В моем окружении нет тех, кто судит по уровню заработка»
34сегодня, 10:13
Ко всем новостям
Последние новости
Водитель автобуса «Крыльев» о ситуации перед матчем со «Спартаком»: «Практически весь центр перекрыт, по картам улицы числятся как открытые, а по факту закрыты. Обратно довезу как нужно»
2 минуты назад
«Оренбург» обратится в ЭСК по поводу пенальти на Сергееве в матче с «Динамо»: «Есть большие сомнения в правильности его назначения»
211 минут назад
Матвей Кисляк: «Каждый хочет проявить себя в европейском чемпионате. Головин успел уехать, а потом наступил 2022-й, и уезжать стало сложнее»
14 минут назад
Осипенко забил 25-й гол в РПЛ. Только у Игнашевича больше среди центральных защитников в XXI веке – 39
126 минут назад
«Крылья» о ситуации с автобусом: «Претензий к «Спартаку» нет. На стадион на такси доехали с комфортом»
930 минут назад
«Лацио» – «Рома». 0:1 – Пеллегрини открыл счет. Онлайн-трансляция
145 минут назадLive
«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 10:55
Газизов о реакции «Локо» на судейство: «У «Динамо» тоже есть вопросы по работе ВАР. Но мы же молчим. Они не заслужили победу, если брать игру»
7сегодня, 10:45
«Динамо» забило «Оренбургу» после того, как вратарь Овсянников снес Ценова у штрафной. Удар Маухуба на 57-й стал лишь 2-м в створ для команды Карпина
5сегодня, 10:32Видео
«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 10:32