  • Сперцян о судействе Карасева с «Зенитом»: «В перерыве подходил к нему, сказал: «Давайте в футбол играть». Ненужные свистки, остановки – только разбежался, и сразу пауза»
50

Эдуард Сперцян остался недоволен судейством Сергея Карасева в матче с «Зенитом».

В 9-м туре Мир РПЛ «Краснодар» уступил со счетом 0:2.

– Игра была обрывками, вечные свистки…

– Ненужные свистки, остановки сбивают темп игры. Ты только разбежался, и сразу пауза. Хочется, чтобы футбол был интенсивным на протяжении 90 минут. В перерыве с Сантосом подходили к Карасеву, сказали: «Давайте в футбол играть».

– Какой ответ его был?

– Не скажу.

– Не кажется, что уровень Карасева чуть упал?

– Не мне судить, – сказал полузащитник «Краснодара».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЭдуард Сперцян
logoМатч ТВ
logoСергей Карасев
logoсудьи
