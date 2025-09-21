Сперцян о судействе Карасева с «Зенитом»: «В перерыве подходил к нему, сказал: «Давайте в футбол играть». Ненужные свистки, остановки – только разбежался, и сразу пауза»
Эдуард Сперцян остался недоволен судейством Сергея Карасева в матче с «Зенитом».
В 9-м туре Мир РПЛ «Краснодар» уступил со счетом 0:2.
– Игра была обрывками, вечные свистки…
– Ненужные свистки, остановки сбивают темп игры. Ты только разбежался, и сразу пауза. Хочется, чтобы футбол был интенсивным на протяжении 90 минут. В перерыве с Сантосом подходили к Карасеву, сказали: «Давайте в футбол играть».
– Какой ответ его был?
– Не скажу.
– Не кажется, что уровень Карасева чуть упал?
– Не мне судить, – сказал полузащитник «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
