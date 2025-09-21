Эдуард Сперцян остался недоволен судейством Сергея Карасева в матче с «Зенитом».

В 9-м туре Мир РПЛ «Краснодар» уступил со счетом 0:2.

– Игра была обрывками, вечные свистки…

– Ненужные свистки, остановки сбивают темп игры. Ты только разбежался, и сразу пауза. Хочется, чтобы футбол был интенсивным на протяжении 90 минут. В перерыве с Сантосом подходили к Карасеву , сказали: «Давайте в футбол играть».

– Какой ответ его был?

– Не скажу.

– Не кажется, что уровень Карасева чуть упал?

– Не мне судить, – сказал полузащитник «Краснодара ».