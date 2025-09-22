«Есть вопросы по фолу в первом голе «Зенита». Судьи ошибаются в определенную сторону, как обычно». Экс-вратарь «Краснодара» Синицын о судействе матча

Андрей Синицын раскритиковал судейство в матче «Краснодар» – «Зенит» (0:2).

– Учитывая, что было столько моментов, наверное, можно сказать, что результат должен быть другой. Количество моментов говорит о том, что команда полна сил, просто чуть не повезло.

Плюс в моменте, когда забивали первый гол, есть вопросы по фолу. Судьи, как обычно, ошибаются в одну определенную сторону. Хочется дождаться в обратную сторону такого же момента и посмотреть, как это будут оценивать.

– Насколько критично, что сократился отрыв?

– Это обострит борьбу и добавит больше интереса. «Зенит» выиграл 2:0, но при этом преимуществом обладал «Краснодар». Показал, что сильнее, просто не повезло. Бывают такие матчи, будут так же играть – все будет хорошо, и отрыв увеличится в ближайших матчах.

– «Краснодар» в матчах с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» набрал одно очко. Насколько это важно?

– Чемпионами становятся не в противостоянии с первой тройкой, а с остальными командами. В финальной стадии весной будут очные противостояния за шесть очков. Кто меньше будет терять очки с середняками и аутсайдерами, тот станет чемпионом, – сказал бывший вратарь «Краснодара».

Главным арбитром матча был Сергей Карасев .