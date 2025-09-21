Каманцев о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Одна из сложнейших игр в плане судейства. Работой Карасева доволен – надеюсь, теперь у него будет восходящий тренд»
Павел Каманцев похвалил судейство Сергея Карасева в матче «Краснодар» – «Зенит».
Встреча в Краснодаре в рамках 9-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.
«Первое, что хотелось бы отметить, что, наверное, за последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций.
Эксперты еще дадут оценку, но я доволен работой Сергея. Надеюсь, что теперь у него будет восходящий тренд, и мы будем видеть отличное качество его работы», – сказал председатель судейского комитета и ЭСК РФС.
