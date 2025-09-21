Экс-арбитр Федотов о падении Петрова в штрафной «Зенита»: «Это не пенальти, Нино катился изначально. С позиции Карасева было хорошо видно, что нарушения там нет»
Игорь Федотов объяснил, почему «Краснодару» не дали пенальти в матче с «Зенитом».
В матче 9-го тура Мир РПЛ «Зенит» одержал победу со счетом 2:0.
На 91-й минуте игры Сергей Петров упал в штрафной гостей после подката Нино Моты. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР не вмешался в эпизод.
«Это не пенальти. Игрок «Зенита» покатился в подкат, Петров подпрыгнул, чтобы сыграть в мяч. В итоге в конце эпизода он в мяч и сыграл. Но контакта на фол не было.
Игрок «Зенита» катился изначально, а Петров просто подпрыгнул. Абсолютно нормальный момент, тем более с позиции Карасева было хорошо видно, что там никакого нарушения нет. Даже по реакции футболиста видно, что ничего не было», – сказал экс-арбитр РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
