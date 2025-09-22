  • Спортс
  Тренер «Хетафе» о словах Феррана «они только фолят»: «Между нами миллиардная разница, неуважительно так говорить. У «Барсы» по 2 топ-игрока на позиции, а мы ограничены»
17

Тренер «Хетафе» о словах Феррана «они только фолят»: «Между нами миллиардная разница, неуважительно так говорить. У «Барсы» по 2 топ-игрока на позиции, а мы ограничены»

Главный тренер «Хетафе» ответил на критику команды со стороны Феррана Торреса.

«Барселона» обыграла команду Пепе Бордаласа (3:0) в 5-м туре Ла Лиги. Сделавший дубль нападающий каталонцев сказал после матча: «На мой взгляд, порой они ничего не предлагают, и просто фолят». 

«Это очень предвзятое мнение, ведь разница [между командами] составляет миллиард.

«Барса» – команда, у которой на каждой позиции по два игрока топ-уровня, которые умеют комбинировать и контратаковать. Неуважительно так говорить.

У них много вариантов, они могут комбинировать, задействовать пространство, контратаковать, играть как захотят и с любой схемой. Мы очень ограничены в этом году и делаем то, что можем, как было и сегодня», – заявил Бордалас.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
