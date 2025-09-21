13

«Барселона» одержала 25 разгромных побед при Флике. Сегодня – над «Хетафе» (3:0)

«Барселона» одержала очередную разгромную победу при Ханс-Дитере Флике.

Сегодня каталонская команда победила «Хетафе» со счетом 3:0 в 5-м туре Ла Лиги

Это 25-я крупная победа «блауграны» под руководством немецкого специалиста. «Барселона» ранее дважды громила «Реал» (4:0, 5:2), «Севилью» (5:1, 4:1) и «Жирону» (4:1, 4:1). Три разгромных победы были одержаны над «Валенсией» (7:1, 5:0, 6:0).

Также были крупно обыграны «Вальядолид» (7:0), «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0), «Мальорка» (5:1, 3:0), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1), «Реал Сосьедад» (4:0), «Боруссия» (4:0) и «Атлетик» (3:0).

Флик возглавляет «Барселону» с лета прошлого года. В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Испании. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
