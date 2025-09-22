Ферран после 3:0 с «Хетафе»: «Порой они просто фолят и ничего не предлагают. «Барсе» удалось находить пространство»
Ферран Торрес указал на многочисленные нарушения правил со стороны «Хетафе».
«Барселона» обыграла «Хетафе» (3:0) в 5-м туре Ла Лиги. Нападающий каталонцев отметился дублем в матче.
«На мой взгляд, порой они ничего не предлагают, и просто фолят.
У нас есть качественные игроки, которые умеют находить пространство, и мы преуспели в этом.
Я могу стать игроком стартового состава «Барселоны» и использую каждую возможность. Буду забивать еще много голов», – сказал форвард «блауграны» в интервью DAZN.
