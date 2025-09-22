Флик про разгром «Хетафе»: «Три очка, 3:0, все супер. Забить три гола крепкому сопернику не всегда легко»

Ханс-Дитер Флик рад победе над «Хетафе» (3:0) в Ла Лиге.

«Три очка, 3:0. Все супер. Мы забили три гола, а это не всегда легко в матчах с крепким соперником. Я не хочу говорить о нем, хочу говорить о своей команде. Нам надо сосредоточиться на своей игре и своем плане на матч.

У нас 27 футболистов, и важно, чтобы все были в хорошей форме. Ольмо провел отличный матч. То, что Рэшфорд не играл [с первой минуты], нормально, у нас матчи каждые три-четыре дня. Надо контролировать его игровое время. Вы сами видели, что может произойти, в случае с Фермином (полузащитнику оказывали помощь после матча из-за проблем с пахом – Спортс”). Маркус много играл, и надо это иметь в виду.

Посмотрим, что с Фермином . Увидим завтра», – сказал главный тренер «Барселоны».