У «Барселоны» 5 побед с общим счетом 17:3 и ничья с «Райо» в этом сезоне
«Барселона» одержала пятую победу в этом сезоне.
Команда Ханси Флика разгромила «Хетафе» (3:0) в 5-м туре чемпионата Испании.
Ранее были обыграны «Ньюкасл» (2:1), «Валенсия» (6:0), «Леванте» (3:2) и «Мальорка» (3:0). Единственная потеря очков случилась в игре с «Райо Вальекано» (1:1).
25 сентября «Барселона» встретится с «Реал Овьедо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
