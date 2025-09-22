  • Спортс
  • Тренер «Леванте» Калеро о «Реале»: «Винисиус – один из лучших в мире, Мбаппе – экстраординарный игрок. Алонсо хорошо справляется с ротацией, но мы можем соперничать с кем угодно»
3

Тренер «Леванте» Калеро о «Реале»: «Винисиус – один из лучших в мире, Мбаппе – экстраординарный игрок. Алонсо хорошо справляется с ротацией, но мы можем соперничать с кем угодно»

Главный тренер «Леванте» ответил на вопрос о ротации игроков «Реала».

Валенсийцы завтра примут мадридцев в матче 6-го тура Ла Лиги.

О Винисиусе Жуниоре

«Это вопрос к Хаби [Алонсо], а не ко мне. Хаби управляет своей командой, он сам все контролирует. Когда он что-то делает, он обязательно делает это с учетом интересов своей команды.

Я уверен, что это принесет ему много пользы. Окружение [игроков] не привыкло к определенным ситуациям, но он справляется с ротацией состава и использует ряд достойных способов управления командой, и, кстати, делает это очень хорошо.

Любой игрок «Мадрида» – выдающийся игрок, и Винисиус тоже. Безусловно, один из лучших в мире. Большего сказать не могу, чтобы избежать недопонимания».

О Мбаппе

«Он экстраординарный игрок, он умеет прорываться и много забивает. Так уж получилось, что, когда он покинул «ПСЖ», они завоевали Лигу чемпионов, но это не значит, что с ним они бы этого не добились.

Он один из лучших соперников, с которыми вы можете столкнуться, чтобы остановить его, вам нужно иметь помощь и быть очень свежим. Это не самое худшее, ведь он играет с Вальверде, Браимом, Мастантуоно, Винисиусом, Родриго... Я даже не задумываюсь о его потенциале.

Мы будем играть одиннадцать на одиннадцать и можем соперничать с кем угодно. Хорошие игроки никогда ограничивают ни одну команду. Дайте мне хороших футболистов, и я посмотрю, как мы сыграем», – сказал Хулиан Калеро.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10730 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
