Тренер «Леванте» Калеро о «Реале»: «Винисиус – один из лучших в мире, Мбаппе – экстраординарный игрок. Алонсо хорошо справляется с ротацией, но мы можем соперничать с кем угодно»

Главный тренер «Леванте» ответил на вопрос о ротации игроков «Реала».

Валенсийцы завтра примут мадридцев в матче 6-го тура Ла Лиги .

О Винисиусе Жуниоре

«Это вопрос к Хаби [Алонсо ], а не ко мне. Хаби управляет своей командой, он сам все контролирует. Когда он что-то делает, он обязательно делает это с учетом интересов своей команды.

Я уверен, что это принесет ему много пользы. Окружение [игроков] не привыкло к определенным ситуациям, но он справляется с ротацией состава и использует ряд достойных способов управления командой, и, кстати, делает это очень хорошо.

Любой игрок «Мадрида » – выдающийся игрок, и Винисиус тоже. Безусловно, один из лучших в мире. Большего сказать не могу, чтобы избежать недопонимания».

О Мбаппе

«Он экстраординарный игрок, он умеет прорываться и много забивает. Так уж получилось, что, когда он покинул «ПСЖ », они завоевали Лигу чемпионов, но это не значит, что с ним они бы этого не добились.

Он один из лучших соперников, с которыми вы можете столкнуться, чтобы остановить его, вам нужно иметь помощь и быть очень свежим. Это не самое худшее, ведь он играет с Вальверде, Браимом, Мастантуоно, Винисиусом, Родриго ... Я даже не задумываюсь о его потенциале.

Мы будем играть одиннадцать на одиннадцать и можем соперничать с кем угодно. Хорошие игроки никогда ограничивают ни одну команду. Дайте мне хороших футболистов, и я посмотрю, как мы сыграем», – сказал Хулиан Калеро.