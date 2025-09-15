  • Спортс
Алонсо о Мбаппе: «Лидер, без сомнений, по характеру, опыту. Когда команда формируется, сразу понятно, кто ведет за собой, Килиан – именно такой человек»

Хаби Алонсо назвал Килиана Мбаппе лидером «Реала».

– Ожидали вы такого уровня от Мбаппе?

– На [клубном] чемпионате мира Килиан был немного «не в своей тарелке» из-за гастроэнтерита. Мы шли шаг за шагом, присматривались друг к другу. Килиану очень нравится разбираться в деталях, в самой игре.

А потом он добавляет свою индивидуальную магию. Но дело не только в Килиане, Винисиусе или Родриго – нам нужна общая командная работа, чтобы они могли делать разницу. Моей заслуги здесь нет.

– Видите в Килиане лидера внутри группы?

– Без сомнений. По характеру, по опыту… Он один из тех, за кем идут. Когда команда формируется, сразу понятно, кто ведет за собой. Килиан – именно такой человек.

– Есть ли у Мбаппе тревога, связанная с тем, что он еще не выиграл Лигу чемпионов?

– Нет, тревоги нет. Мы видим проект, который только начинает путь. Одна из целей – выиграть Лигу чемпионов скорее рано, чем поздно.

Килиан – важная часть этого пути, но я не вижу в нем нервозности. Сегодня мы говорили о том, что значит Лига чемпионов, но обсуждали не май, а сегодняшний день, – сказал главный тренер «Реала». 

