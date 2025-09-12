Алонсо о Мбаппе: «Килиан вживается в роль лидера «Реала». Он в отличной игровой и психологической форме»

Хаби Алонсо оценил уровень игры Килиана Мбаппе в этом сезоне.

Форвард забил 3 гола в 3 матчах Ла Лиги, а также дважды отличился в двух играх за сборную Франции.

– Винисиус, Мбаппе и Родриго смогут играть вместе?

– Смогут, они уже делали это много раз. То, что мы пока это не использовали, ничего страшного. Нельзя делать выводы по всего лишь трем играм.

– Мбаппе очень хорошо проявил себя со сборной Франции и с «Реалом». Он лидер команды?

– Килиан сейчас в отличной форме, как с точки зрения игры, так и психологически. Он подошел ко второму сезону в клубе с большим энтузиазмом, он вживается в роль.

Но лидером не обязательно должен быть он, – сказал главный тренер «Реала » Хаби Алонсо .

Мбаппе о «Реале»: «Алонсо произвел на меня большое впечатление, он стремится к успеху. Цель всегда одна: выигрывать трофеи, мы пытаемся воплотить его слова в жизнь»