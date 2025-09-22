Алонсо о реакции Винисиуса на замену с «Эспаньолом»: «Не придаю этому большого значения. Я им доволен, после победы все были счастливы»

Хаби Алонсо оценил реакцию Винисиуса на замену в игре с «Эспаньолом».

Бразильский игрок «Реала » швырнул бутылку и демонстративно поднял руки, узнав о предстоящей замене в матче 5-го тура Ла Лиги (2:0).

− Вас беспокоит, когда футболисты публично выражают свой гнев?

− Я был игроком, и когда меня меняли... Это были не лучшие моменты. Реакция Винисиуса естественна, я не придаю этому большого значения.

− Вы говорили с Винисиусом?

− После победы все были счастливы – это то, что нам нужно для построения команды. Все понимают, какие цели мы ставим перед собой и чего хотим.

− Что Винисиусу нужно сделать, чтобы получить желаемое игровое время?

− Я доволен тем, что он делает, и это только начало. Впереди еще долгий путь, и он должен чувствовать себя важным членом команды, – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо .

Винисиус может покинуть «Реал» зимой, если ситуация с контрактом не прояснится (As)