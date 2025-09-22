Алонсо о реакции Винисиуса на замену с «Эспаньолом»: «Не придаю этому большого значения. Я им доволен, после победы все были счастливы»
Бразильский игрок «Реала» швырнул бутылку и демонстративно поднял руки, узнав о предстоящей замене в матче 5-го тура Ла Лиги (2:0).
− Вас беспокоит, когда футболисты публично выражают свой гнев?
− Я был игроком, и когда меня меняли... Это были не лучшие моменты. Реакция Винисиуса естественна, я не придаю этому большого значения.
− Вы говорили с Винисиусом?
− После победы все были счастливы – это то, что нам нужно для построения команды. Все понимают, какие цели мы ставим перед собой и чего хотим.
− Что Винисиусу нужно сделать, чтобы получить желаемое игровое время?
− Я доволен тем, что он делает, и это только начало. Впереди еще долгий путь, и он должен чувствовать себя важным членом команды, – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.
Винисиус может покинуть «Реал» зимой, если ситуация с контрактом не прояснится (As)