8

Алонсо о реакции Винисиуса на замену с «Эспаньолом»: «Не придаю этому большого значения. Я им доволен, после победы все были счастливы»

Хаби Алонсо оценил реакцию Винисиуса на замену в игре с «Эспаньолом».

Бразильский игрок «Реала» швырнул бутылку и демонстративно поднял руки, узнав о предстоящей замене в матче 5-го тура Ла Лиги (2:0).

− Вас беспокоит, когда футболисты публично выражают свой гнев?

− Я был игроком, и когда меня меняли... Это были не лучшие моменты. Реакция Винисиуса естественна, я не придаю этому большого значения.

− Вы говорили с Винисиусом?

− После победы все были счастливы – это то, что нам нужно для построения команды. Все понимают, какие цели мы ставим перед собой и чего хотим.

− Что Винисиусу нужно сделать, чтобы получить желаемое игровое время?

− Я доволен тем, что он делает, и это только начало. Впереди еще долгий путь, и он должен чувствовать себя важным членом команды, – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10732 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
logoЭспаньол
logoСборная Бразилии по футболу
