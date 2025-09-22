  • Спортс
  «Реал» пропустит «Золотой мяч». Клуб продолжает бойкотировать церемонию после невручения приза Винисиусу в 2024-м
83

«Реал» пропустит «Золотой мяч». Клуб продолжает бойкотировать церемонию после невручения приза Винисиусу в 2024-м

«Реал» продолжит бойкотировать церемонию «Золотого мяча».

В 2024 году «Мадрид» отменил поездку делегации на мероприятие, узнав, что награда не достанется Винисиусу.

По данным The Athletic, в этом году «Реал» сделает то же самое. На сегодняшней церемонии «Золотого мяча» не будет представителей клуба, несмотря на то, что игроки «Реала» претендуют как на главную награду, так и на призы лучшему молодому игроку и лучшему вратарю.

«Мадрид» до сих пор никак не упомянул «Золотой мяч» через свои официальные каналы.

«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7918 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
logoРеал Мадрид
logoЗолотой мяч
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
