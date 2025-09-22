«Реал» пропустит «Золотой мяч». Клуб продолжает бойкотировать церемонию после невручения приза Винисиусу в 2024-м

«Реал» продолжит бойкотировать церемонию «Золотого мяча».

В 2024 году «Мадрид» отменил поездку делегации на мероприятие, узнав, что награда не достанется Винисиусу .

По данным The Athletic, в этом году «Реал» сделает то же самое. На сегодняшней церемонии «Золотого мяча» не будет представителей клуба, несмотря на то, что игроки «Реала » претендуют как на главную награду, так и на призы лучшему молодому игроку и лучшему вратарю.

«Мадрид» до сих пор никак не упомянул «Золотой мяч» через свои официальные каналы.

