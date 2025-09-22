«Реал» пропустит «Золотой мяч». Клуб продолжает бойкотировать церемонию после невручения приза Винисиусу в 2024-м
«Реал» продолжит бойкотировать церемонию «Золотого мяча».
В 2024 году «Мадрид» отменил поездку делегации на мероприятие, узнав, что награда не достанется Винисиусу.
По данным The Athletic, в этом году «Реал» сделает то же самое. На сегодняшней церемонии «Золотого мяча» не будет представителей клуба, несмотря на то, что игроки «Реала» претендуют как на главную награду, так и на призы лучшему молодому игроку и лучшему вратарю.
«Мадрид» до сих пор никак не упомянул «Золотой мяч» через свои официальные каналы.
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7918 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
