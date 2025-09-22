  • Спортс
18

Организаторы «Золотого мяча» о критериях выбора победителя: «Личные и командные выступления, мастерство и честная игра»

Организаторы «Золотого мяча» напомнили о требованиях к номинантам на приз.

Сегодня в Париже пройдет церемония вручения трофея лучшему футболисту мира.

«Вручаем «Золотой мяч», основываясь на трех критериях.

1. Личные выступления, в том числе в решающие моменты.

2. Командные выступления и достижения.

3. Мастерство и честная игра», – сказано в сообщении организаторов «Золотого мяча».

«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?4217 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
