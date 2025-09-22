Организаторы «Золотого мяча» о критериях выбора победителя: «Личные и командные выступления, мастерство и честная игра»
Организаторы «Золотого мяча» напомнили о требованиях к номинантам на приз.
Сегодня в Париже пройдет церемония вручения трофея лучшему футболисту мира.
«Вручаем «Золотой мяч», основываясь на трех критериях.
1. Личные выступления, в том числе в решающие моменты.
2. Командные выступления и достижения.
3. Мастерство и честная игра», – сказано в сообщении организаторов «Золотого мяча».
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?4217 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Золотого мяча»
