«Педри, Ямаль, Мбаппе». Асприлья о фаворитах «Золотого мяча»

Фаустино Асприлья включил игроков «Реала» и «Барсы» в топ-3 «Золотого мяча».

Церемония вручения приза лучшему футболисту минувшего сезона пройдет 22 сентября в Париже.

– Игра Педри [против «Ньюкасла »] – просто невероятная, сенсационная. Просто шедевр. Он столько бегал, был везде. Меня впечатлила его подвижность, потому что я никогда не видел его игру вживую.

– А кто ваши фавориты «Золотого мяча»?

– Я бы назвал Педри, Ямаля . И Мбаппе я не могу оставить [вне тройки], – сказал бывший форвард сборной Колумбии и «Ньюкасла» в программе Tot Costa в эфире Catalunya Ràdio.