1

«Педри, Ямаль, Мбаппе». Асприлья о фаворитах «Золотого мяча»

Фаустино Асприлья включил игроков «Реала» и «Барсы» в топ-3 «Золотого мяча».

Церемония вручения приза лучшему футболисту минувшего сезона пройдет 22 сентября в Париже.

– Игра Педри [против «Ньюкасла»] – просто невероятная, сенсационная. Просто шедевр. Он столько бегал, был везде. Меня впечатлила его подвижность, потому что я никогда не видел его игру вживую.

– А кто ваши фавориты «Золотого мяча»?

– Я бы назвал Педри, Ямаля. И Мбаппе я не могу оставить [вне тройки], – сказал бывший форвард сборной Колумбии и «Ньюкасла» в программе Tot Costa в эфире Catalunya Ràdio.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
logoПедри
logoЛамин Ямаль
logoЗолотой мяч
logoФаустино Асприлья
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoНьюкасл
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Испании по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Симеоне назвал Альвареса лучшим футболистом современности, выбирая из списка. Тренер «Атлетико» поставил форварда выше Винисиуса, Мбаппе, Ямаля, Беллингема, Салаха, Холанда
3410 сентября, 15:55
Мбаппе о «Золотом мяче»: «Отвез бы его Дембеле домой, если бы все зависело от меня. Ямаль? Ну уж нет, он из «Барселоны»
747 сентября, 11:36
Лапорта о «Золотом мяче»: «Он должен достаться игроку «Барсы». Ямаль – гений, он полностью отдается тренировкам и становится все лучше»
4211 августа, 11:23
Джеррард считает, что Оуэн в молодости был лучше Мбаппе и Ямаля: «Двое только стремятся к «Золотому мячу», а один его уже выиграл»
859 августа, 12:17
Номинанты на «ЗМ»-2025: Хвича, Мактоминей, Дембеле, Ямаль, Мбаппе и еще 25 претендентов
477 августа, 22:40
Главные новости
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном»
3532 минуты назад
Мбаппе забил в 5 матчах подряд. У Килиана 9 голов в 8 играх сезона за «Реал» и Францию
1013 минут назад
Матвей Кисляк: «Ямаль выглядит тусовщиком. Роналду и Месси были стабильны 15 сезонов, игра Лео мне больше импонирует. Превзойти их в ближайшее столетие будет очень сложно»
514 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Пари НН» уступил «Ахмату», «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
13218 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Шешко, Палмер, Бруну, Эстевао в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1922 минуты назад
«Бавария» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 26:7
322 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Лейпциг» принимает «Кельн», «Дортмунд» и «Байер» проведут свои матчи в воскресенье
2126 минут назад
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» на выезде благодаря хет-трику Кейна – 4:1
1226 минут назад
Карпин отстранил Нгамале от матча с «Оренбургом» из-за пропуска части занятия «Динамо» («Мутко против»)
1831 минуту назад
«Реал» – «Эспаньол» – 2:0. Мбаппе забил. Онлайн-трансляция
8932 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за пенальти «Ахмата»: «Непонятное судейское решение. У болельщиков очевидная реакция – никакого нарушения не было»
1 минуту назадФото
Первая лига. «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой», «Спартак» Кострома забил 4 гола «Чайке», «Урал» поделил очки с «Ротором»
322 минуты назад
Форвард «Челябинска» Левин дважды забил «Родине» дальними ударами
15 минут назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Нажмы», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Риядом»
516 минут назадLive
«Рубин» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью у «Акрона» – 2:2
718 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». Батраков и Агаларов играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
622 минуты назад
Даку забил в третьем матче Мир РПЛ подряд и делит с Батраковым 1-е место в списке бомбардиров с 8 голами
346 минут назад
Жерсон сможет сыграть с «Оренбургом». Хавбек «Зенита» восстанавливается от травмы бедра (Lance!)
249 минут назад
«Верона» – «Ювентус». Влахович и Йылдыз в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
852 минуты назад
Чемпионат Франции. «Нант» принимает «Ренн», «Лилль» сыграет с «Лансом», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
256 минут назадLive