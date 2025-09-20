«Педри, Ямаль, Мбаппе». Асприлья о фаворитах «Золотого мяча»
Фаустино Асприлья включил игроков «Реала» и «Барсы» в топ-3 «Золотого мяча».
Церемония вручения приза лучшему футболисту минувшего сезона пройдет 22 сентября в Париже.
– Игра Педри [против «Ньюкасла»] – просто невероятная, сенсационная. Просто шедевр. Он столько бегал, был везде. Меня впечатлила его подвижность, потому что я никогда не видел его игру вживую.
– А кто ваши фавориты «Золотого мяча»?
– Я бы назвал Педри, Ямаля. И Мбаппе я не могу оставить [вне тройки], – сказал бывший форвард сборной Колумбии и «Ньюкасла» в программе Tot Costa в эфире Catalunya Ràdio.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
