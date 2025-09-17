Килиан Мбаппе: «Чтобы получить «Золотой мяч», нужно брать трофеи. Надо помочь «Реалу» победить – и тогда посмотрим. Буду счастлив, если приз получит Дембеле, посмотрю трансляцию»
Килиан Мбаппе не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча».
«Чтобы получить его, нужно брать трофеи, так что мне нужно помочь клубу завоевать трофеи – и тогда посмотрим.
Я буду счастлив, если победит Дембеле, потому что он мой друг и я поддерживал его с самого начала. Я буду смотреть трансляцию и надеяться, что Усман победит», – сказал форвард «Реала» в эфире CBS Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
