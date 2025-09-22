  • Спортс
  • Мостовой о «Золотом мяче»: «С Месси и Роналду нынешние игроки даже рядом не стоят. Отдал бы Рафинье или Салаху»
35

Мостовой о «Золотом мяче»: «С Месси и Роналду нынешние игроки даже рядом не стоят. Отдал бы Рафинье или Салаху»

Александр Мостовой заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Рафинье или Мо Салаху.

Сегодня в Париже пройдет церемония вручения трофея лучшему футболисту мира.

«В этом году самое сложное награждение. В эпоху Месси и Роналду других кандидатов на «Золотой мяч» даже не было, спорили лишь между двумя.

Сейчас есть десять фамилий из претендентов на «Золотой мяч», но думаешь: «елки-палки, кому дать?». Вроде все одинаково заслуживают, но когда ты ставишь их рядом с Месси и Роналду, понимаешь, что нынешние игроки даже рядом не стоят.

У меня вообще нет мыслей, кому дадут «Золотой мяч». В одно время кричали, что надо награду дать Витинье. Какой Витинья? Он пять голов и одну передачу за сезон в чемпионате Франции сделал. Тогда кому угодно отдать можно. Это тоже самое, как в том году Родри дали награду за достижения его команд.

«Золотой мяч» – индивидуальная награда, а не командная. Рафинья выдал сумасшедший сезон, Ямаль творит чудеса, Дембеле большой вклад в успехи «ПСЖ» внес. Салах сколько лет всех возил, забивал кучу мячей, а ему ни разу не дали награду.

Я бы, например, отдал «Золотой мяч» Рафинье или Салаху. На это мне кто-то скажет, мол, они кроме местных чемпионатов ничего не выиграли, и будут правы. В этой награде две стороны медали.

Очень интересный «Золотой мяч» будет в этом году», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7881 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
