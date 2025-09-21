«Золотой мяч» от CIES: Ямаль – лучший, Мбаппе – 2-й, Педри – 3-й, ван Дейк – 4-й, Дембеле – 7-й, Винисиус – 10-й, Месси – 23-й

CIES назвал Ламина Ямаля лучшим футболистом за последний год.

Международный центр спортивных исследований опубликовал список из 100 лучших полевых футболистов за последний год (начиная с 22 сентября 2024-го).

Рейтинг, озаглавленный «Золотой мяч» от CIES », составлен на основании показателей игроков в нескольких категориях (количество и эффективность ударов, число передач, ведущих к ударам, успешность обводок, игра в воздухе, выигранные единоборства на земле и др.), а также с учетом спортивного уровня их матчей и результатов.

Максимальный балл (100 из 100) получил Ламин Ямаль из «Барселоны».

В двадцатку лучших футболистов года вошли:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 100.

2. Килиан Мбаппе («Реал») – 98,6.

3. Педри («Барселона») – 97,5.

4. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 97,2.

5. Майкл Олисе («Бавария») – 96,8.

6. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 96,2.

7-8. Усман Дембеле («ПСЖ») – 95,6.

7-8. Йозуа Киммих («Бавария») – 95,2.

9. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 95,2.

10. Винисиус Жуниор («Реал») – 95,1.

11-13. Рафинья («Барселона») – 94,7.

11-13. Харри Кейн («Бавария») – 94,7.

11-13. Флориан Виртц («Байер» и «Ливерпуль») – 94,7.

14. Вильям Салиба («Арсенал») – 94,6.

15-16. Ким Мин Чжэ («Бавария») – 94,2.

15-16. Витинья («ПСЖ») – 94,2.

17. Дайо Упамекано («Бавария») – 93,9.

18. Мартин Эдегор («Арсенал») – 93,7.

19. Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 93,5.

20. Пау Кубарси («Барселона») – 93,3.

Лионель Месси («Интер Майами») занял 23-ю строчку, Криштиану Роналду («Аль-Наср») в список не попал.