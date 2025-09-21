«Золотой мяч» от CIES: Ямаль – лучший, Мбаппе – 2-й, Педри – 3-й, ван Дейк – 4-й, Дембеле – 7-й, Винисиус – 10-й, Месси – 23-й
Международный центр спортивных исследований опубликовал список из 100 лучших полевых футболистов за последний год (начиная с 22 сентября 2024-го).
Рейтинг, озаглавленный «Золотой мяч» от CIES», составлен на основании показателей игроков в нескольких категориях (количество и эффективность ударов, число передач, ведущих к ударам, успешность обводок, игра в воздухе, выигранные единоборства на земле и др.), а также с учетом спортивного уровня их матчей и результатов.
Максимальный балл (100 из 100) получил Ламин Ямаль из «Барселоны».
В двадцатку лучших футболистов года вошли:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – 100.
2. Килиан Мбаппе («Реал») – 98,6.
3. Педри («Барселона») – 97,5.
4. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 97,2.
5. Майкл Олисе («Бавария») – 96,8.
6. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 96,2.
7-8. Усман Дембеле («ПСЖ») – 95,6.
7-8. Йозуа Киммих («Бавария») – 95,2.
9. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 95,2.
10. Винисиус Жуниор («Реал») – 95,1.
11-13. Рафинья («Барселона») – 94,7.
11-13. Харри Кейн («Бавария») – 94,7.
11-13. Флориан Виртц («Байер» и «Ливерпуль») – 94,7.
14. Вильям Салиба («Арсенал») – 94,6.
15-16. Ким Мин Чжэ («Бавария») – 94,2.
15-16. Витинья («ПСЖ») – 94,2.
17. Дайо Упамекано («Бавария») – 93,9.
18. Мартин Эдегор («Арсенал») – 93,7.
19. Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 93,5.
20. Пау Кубарси («Барселона») – 93,3.
Лионель Месси («Интер Майами») занял 23-ю строчку, Криштиану Роналду («Аль-Наср») в список не попал.