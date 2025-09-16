У Дембеле самые высокие шансы на «Золотой мяч» по версии ИИ компании Avisia – 72%. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Салах – 4-й, Рафинья – 5-й
Модель искусственного интеллекта, используемая парижской аналитической компанией Avisia, оценила шансы 30 номинированных футболистов на завоевание награды.
Алгоритмы системы сопоставили общие успехи команд, за которые выступают претенденты (внутренние трофеи, победы в Лиге чемпионов и других международных соревнованиях) с рейтингом известности игроков, основанным на упоминаниях в СМИ и социальных сетях за три месяца до церемонии награждения. Также учитывалась индивидуальная статистика футболистов.
В базе данных собрана статистика выступлений более чем 50 000 игроков из 61 европейской лиги на протяжении семи лет. В мае ИИ Avisia показал, что «ПСЖ» выиграет финал Лиги чемпионов с вероятностью 62,5%.
Нейросеть также прогнозирует итоги конкурса «Мисс Франция» и верно назвала победительниц два раза за последние 6 лет. Во время последнего конкурса ИИ предсказал победу мисс Гваделупы, и в итоге корону завоевала мисс Мартиника, которой предсказывалось второе место.
Первая пятерка фаворитов на завоевание «Золотого мяча» по версии Avisia выглядит так:
1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 72%;
2. Ламин Ямаль («Барселона») – 56%;
3. Витинья («ПСЖ») – 40%;
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 39%;
5. Рафинья Диас («Барселона») – 33%.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 22 сентября.