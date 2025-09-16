У Дембеле самые высокие шансы на «Золотой мяч» по версии ИИ компании Avisia – 72%. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Салах – 4-й, Рафинья – 5-й

У Усмана Дембеле самые высокие шансы на завоевание «Золотого мяча», показал ИИ.

Модель искусственного интеллекта, используемая парижской аналитической компанией Avisia, оценила шансы 30 номинированных футболистов на завоевание награды.

Алгоритмы системы сопоставили общие успехи команд, за которые выступают претенденты (внутренние трофеи, победы в Лиге чемпионов и других международных соревнованиях) с рейтингом известности игроков, основанным на упоминаниях в СМИ и социальных сетях за три месяца до церемонии награждения. Также учитывалась индивидуальная статистика футболистов.

В базе данных собрана статистика выступлений более чем 50 000 игроков из 61 европейской лиги на протяжении семи лет. В мае ИИ Avisia показал, что «ПСЖ » выиграет финал Лиги чемпионов с вероятностью 62,5%.

Нейросеть также прогнозирует итоги конкурса «Мисс Франция» и верно назвала победительниц два раза за последние 6 лет. Во время последнего конкурса ИИ предсказал победу мисс Гваделупы, и в итоге корону завоевала мисс Мартиника, которой предсказывалось второе место.

Первая пятерка фаворитов на завоевание «Золотого мяча» по версии Avisia выглядит так:

1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 72%;

2. Ламин Ямаль («Барселона ») – 56%;

3. Витинья («ПСЖ») – 40%;

4. Мохамед Салах («Ливерпуль ») – 39%;

5. Рафинья Диас («Барселона») – 33%.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 22 сентября.