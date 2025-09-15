Советник «ПСЖ» Кампуш о «Золотом мяче»: «Дембеле – единственный, кто заслуживает награду. Если бы его звали Месси или Роналду, никаких споров бы не было. Он был лучшим в ЛЧ и Лиге 1»

Луиш Кампуш считает, что Усман Дембеле заслужил «Золотой мяч».

«У «ПСЖ » девять номинантов на «Золотой мяч», и мы этим очень довольны. Но в список вполне могли попасть и другие футболисты, например, Барколя или Пачо .

Усман Дембеле стал лучшим игроком Лиги чемпионов, лучшим игроком чемпионата, он выиграл все. Если бы его звали Лионель Месси или Криштиану Роналду , даже не возникало бы никаких споров.

Если Дембеле не получит «Золотой мяч», значит, люди, которые голосовали, просто не обладают компетенцией. По моему мнению, единственный, кто действительно заслуживает эту награду – это Усман Дембеле. Тут и обсуждать нечего.

Я говорю про прошедший сезон, а не про то, что будет через несколько лет с Ламином Ямалем . В этом сезоне игрок с лучшими показателями и наиболее яркий во всех турнирах – именно Дембеле.

Да, Хакими и Витинья тоже провели фантастические сезоны, но правда в том, что лучший футболист и Лиги чемпионов, и Лиги 1 – это Усман Дембеле», – сказал советник «ПСЖ» Луиш Кампуш.