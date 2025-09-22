Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» достался Ямалю или Педри: «Это было бы невероятно и отражало бы состояние испанского футбола»
Родри надеется, что «Золотой мяч» выиграет Ламин Ямаль или Педри.
– Какие ожидания от «Золотого мяча»?
– Надеюсь, его выиграет кто-то из партнеров по сборной. Ламин, Педри... Кто бы это ни был, я буду рад. Для меня это праздник футбола. Пусть победит сильнейший.
– Было бы невероятно увидеть, как испанцы выигрывают «Золотой мяч» два раза подряд, не правда ли?
– Это было бы невероятно и отражало бы нынешнее состояние испанского футбола. Надеюсь, так будет и дальше, потому что мы переживаем очень хорошие времена, – сказал полузащитник «Манчестер Сити», взявший приз в 2024 году.
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
Мы бы вручили «Золотой мяч»… Альтернативный опрос авторов Спортса’’
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7861 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7861 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости