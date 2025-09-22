Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» достался Ямалю или Педри: «Это было бы невероятно и отражало бы состояние испанского футбола»

Родри надеется, что «Золотой мяч» выиграет Ламин Ямаль или Педри.

– Какие ожидания от «Золотого мяча»?

– Надеюсь, его выиграет кто-то из партнеров по сборной. Ламин, Педри ... Кто бы это ни был, я буду рад. Для меня это праздник футбола. Пусть победит сильнейший.

– Было бы невероятно увидеть, как испанцы выигрывают «Золотой мяч» два раза подряд, не правда ли?

– Это было бы невероятно и отражало бы нынешнее состояние испанского футбола. Надеюсь, так будет и дальше, потому что мы переживаем очень хорошие времена, – сказал полузащитник «Манчестер Сити », взявший приз в 2024 году.

