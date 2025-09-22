  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» достался Ямалю или Педри: «Это было бы невероятно и отражало бы состояние испанского футбола»
11

Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» достался Ямалю или Педри: «Это было бы невероятно и отражало бы состояние испанского футбола»

Родри надеется, что «Золотой мяч» выиграет Ламин Ямаль или Педри.

– Какие ожидания от «Золотого мяча»?

– Надеюсь, его выиграет кто-то из партнеров по сборной. Ламин, Педри... Кто бы это ни был, я буду рад. Для меня это праздник футбола. Пусть победит сильнейший.

– Было бы невероятно увидеть, как испанцы выигрывают «Золотой мяч» два раза подряд, не правда ли?

– Это было бы невероятно и отражало бы нынешнее состояние испанского футбола. Надеюсь, так будет и дальше, потому что мы переживаем очень хорошие времена, – сказал полузащитник «Манчестер Сити», взявший приз в 2024 году.

«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира

Мы бы вручили «Золотой мяч»… Альтернативный опрос авторов Спортса’’

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7861 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7861 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
logoЗолотой мяч
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу
logoЛа Лига
logoБарселона
logoПедри
logoЛамин Ямаль
logoРодри
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Организаторы «Золотого мяча» о критериях выбора победителя: «Личные и командные выступления, мастерство и честная игра»
38сегодня, 09:50
«ПСЖ» предлагал провести матч с «Марселем» днем в понедельник или перенести на декабрь из-за церемонии «Золотого мяча». Соперник «категорически отказался»
6вчера, 16:19
Матч «ПСЖ» с «Марселем» состоится завтра в 21:00 – во время церемонии «Золотого мяча»
24вчера, 15:18
Главные новости
Росель предложил судье по делу Негрейры пересмотреть матчи «Барсы»: «Пусть эксперты скажут, в какой игре арбитр нам помог. Доказательства в пользу обвиняемого»
57 минут назад
Генсек РФС о налоге на легионеров в РПЛ: «Дегтярев не пытается быть цербером, он хочет открытого диалога. Мы готовы приветствовать определенные форматы»
414 минут назад
Мостовой о «Золотом мяче»: «С Месси и Роналду нынешние игроки даже рядом не стоят. Отдал бы Рафинье или Салаху»
3527 минут назад
«Реал» пропустит «Золотой мяч». Клуб продолжает бойкотировать церемонию после невручения приза Винисиусу в 2024-м
8245 минут назад
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
10945 минут назад
Чемпион мира-1994 Алдаир: «Пробовал русскую водку – она хорошая, но в Бразилии лучше. В баню пока не ходил, надо заглянуть»
452 минуты назад
Генсек РФС Митрофанов: «Не Израиль нужно отстранять, а незаконное отстранение России снимать. Вмешательство политики в футбол недопустимо»
959 минут назад
10 бразильцев вышли в старте «Краснодара» и «Зенита» – это рекорд чемпионатов России
66сегодня, 10:07
Трушечкин о комментировании важных игр: «Зритель с огромным нажимом требует отрефлексировать решение судьи, дать ему оценку. Уклонился – неправ»
5сегодня, 10:06
Мбоджи – гений первого тура ЛЧ, принес фэнтези-игрокам 16 очков. Рискнете взять его в состав?
сегодня, 10:00
Ко всем новостям
Последние новости
Коке о Ла Лиге: «Атлетико» потерял много очков, но до мая еще далеко. Футбол должен вернуть нам должное, мы работаем очень хорошо»
16 минут назад
Дембеле посетит церемонию вручения «Золотого мяча», Энрике не будет. Делегация парижан сократилась до 40 человек из-за переноса матча с «Марселем»
620 минут назад
Экитике о трансфере в «Ливерпуль» за 95 млн евро: «Мне все равно. Цена такая, какая есть. Футбол изменился»
334 минуты назад
Лепехин о падении Петрова в штрафной «Зенита»: «Очень похоже, что там был пенальти. На повторе мне так показалось»
635 минут назад
Посол Аргентины в России: «Барко – лучший аргентинец в РПЛ. Я видел, как он играл за «Ривер»
443 минуты назад
Экс-форвард «ПСЖ» Оаро о Москве: «Прекрасный город. Она и Париж – одни из лучших мест в мире»
148 минут назад
Мостовой о 2:0 с «Краснодаром»: «Зенит» заслужил победу, у них состав сильнее. Если бы не было лимита, и Дуглас, и другие иностранцы бы играли»
457 минут назад
«Пари НН» не планирует увольнять Шпилевского. Руководство клуба доверяет тренеру (Legalbet)
сегодня, 10:37
Артета о нуле ударов Дьокереша в матче с «Сити»: «Он старается изо всех сил. «Арсенал» должен создавать для него больше моментов, вот и все»
10сегодня, 10:34
Канчельскис об «МЮ»: «Я бы согласился поработать в клубе, но сейчас это невозможно, у них другие ценности. Занимать 11-е место – непозволительно, команда не имеет права так играть!»
5сегодня, 10:31