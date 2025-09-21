«ПСЖ» предлагал провести матч с «Марселем» днем в понедельник или перенести на декабрь из-за церемонии «Золотого мяча». Соперник «категорически отказался»

«ПСЖ» предлагал перенести матч с «Марселем» на декабрь.

Встреча 5-го тура Лиги 1, которая должна была состояться сегодня на «Велодроме», перенесена из-за плохих погодных условий – вечером в районе стадиона ожидаются грозы и сильный ливень, в регионе введен оранжевый уровень угрозы. Матч состоится завтра , 22 сентября, в 21:00 по московскому времени – во время церемонии вручения «Золотого мяча».

Как сообщает RMC Sport, «ПСЖ » настаивал на проведении матча в 16:00 или 18:00, чтобы отправиться на церемонию в Париж после игры. Также парижане предлагали перенести матч на 2 декабря, но «Марсель » категорически отказался от этой идеи и настоял на соблюдении регламента. Клуб также отказался от более раннего начала игры, назвав это «неуважением к болельщикам».