«ПСЖ» предлагал провести матч с «Марселем» днем в понедельник или перенести на декабрь из-за церемонии «Золотого мяча». Соперник «категорически отказался»

«ПСЖ» предлагал перенести матч с «Марселем» на декабрь.

Встреча 5-го тура Лиги 1, которая должна была состояться сегодня на «Велодроме», перенесена из-за плохих погодных условий – вечером в районе стадиона ожидаются грозы и сильный ливень, в регионе введен оранжевый уровень угрозы. Матч состоится завтра, 22 сентября, в 21:00 по московскому времени – во время церемонии вручения «Золотого мяча».

Как сообщает RMC Sport, «ПСЖ» настаивал на проведении матча в 16:00 или 18:00, чтобы отправиться на церемонию в Париж после игры. Также парижане предлагали перенести матч на 2 декабря, но «Марсель» категорически отказался от этой идеи и настоял на соблюдении регламента. Клуб также отказался от более раннего начала игры, назвав это «неуважением к болельщикам».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
