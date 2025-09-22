«Зенит» продолжит раскручивать чемпионский маховик. Создали задел, позволяющий претендовать на титул. Команда станет уверенней в себе и в тренере». Боярский после 2:0 с «Краснодаром»

Михаил Боярский отметил важность победы «Зенита» над «Краснодаром».

Петербуржцы победили со счетом 2:0 в матче 9-го тура Мир РПЛ .

«Зенит » в центральном матче тура обыграл действующего чемпиона. Думаю, что в дальнейшем «Зенит» этот чемпионский маховик продолжит раскручивать. Потому что при таком «допинге», который получила команда в виде победы, она станет намного уверенней в себе и в своем тренере. В этом значимость прошедшей игры.

Думаю, что «Зенит» результатом этого матча создал себе задел, позволяющий ему претендовать на титул. Это была принципиальная игра, и я даже сначала был уверен, что выиграет «Краснодар». Да, подсознательно я полагал, что «Зенит» победит со счетом 2:0, но это были мои болельщицкие фантазии. Можно сказать, что я сам с собой поспорил и тем самым самому себе доставил удовольствие.

Игра выдалась замечательной, все было на нерве, и слава богу, что все закончилось для «Зенита» благополучно. Хотя матч выдался довольно грубым, но победа есть победа, и мы с седьмого места переместились на четвертое.

Тут даже не совсем важно то, на каком месте оказался «Зенит». Эта победа – серьезный стимул и для игроков, и для тренерского состава, и для болельщиков, которые немножко загрустили в связи с не очень удачным стартом. Да и сам по себе результат важен – все-таки обыграли «Краснодар», лидера чемпионата, с таким весомым счетом.

У меня было опасение за нашу команду после начала игры. Судя по тому, как складывался матч, мы «Краснодару » должны были проиграть. Но все-таки футбол – это непредсказуемый вид спорта. Для судьи Сергея Карасева игра была очень сложной, на таких нервах. Непросто разбираться в каждом эпизоде, когда обе команды во многом играют на эмоциях. Особо грубых нарушений не было, но тем не менее игра была одной из самых трудных для судейства», – сказал народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Боярский .

Сейчас сине-бело-голубые, набрав 16 очков, занимают 4-е место в Мир РПЛ. «Краснодар» с 19 очками лидирует в турнирной таблице.