  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» продолжит раскручивать чемпионский маховик. Создали задел, позволяющий претендовать на титул. Команда станет уверенней в себе и в тренере». Боярский после 2:0 с «Краснодаром»
4

«Зенит» продолжит раскручивать чемпионский маховик. Создали задел, позволяющий претендовать на титул. Команда станет уверенней в себе и в тренере». Боярский после 2:0 с «Краснодаром»

Михаил Боярский отметил важность победы «Зенита» над «Краснодаром».

Петербуржцы победили со счетом 2:0 в матче 9-го тура Мир РПЛ.

«Зенит» в центральном матче тура обыграл действующего чемпиона. Думаю, что в дальнейшем «Зенит» этот чемпионский маховик продолжит раскручивать. Потому что при таком «допинге», который получила команда в виде победы, она станет намного уверенней в себе и в своем тренере. В этом значимость прошедшей игры.

Думаю, что «Зенит» результатом этого матча создал себе задел, позволяющий ему претендовать на титул. Это была принципиальная игра, и я даже сначала был уверен, что выиграет «Краснодар». Да, подсознательно я полагал, что «Зенит» победит со счетом 2:0, но это были мои болельщицкие фантазии. Можно сказать, что я сам с собой поспорил и тем самым самому себе доставил удовольствие.

Игра выдалась замечательной, все было на нерве, и слава богу, что все закончилось для «Зенита» благополучно. Хотя матч выдался довольно грубым, но победа есть победа, и мы с седьмого места переместились на четвертое.

Тут даже не совсем важно то, на каком месте оказался «Зенит». Эта победа – серьезный стимул и для игроков, и для тренерского состава, и для болельщиков, которые немножко загрустили в связи с не очень удачным стартом. Да и сам по себе результат важен – все-таки обыграли «Краснодар», лидера чемпионата, с таким весомым счетом.

У меня было опасение за нашу команду после начала игры. Судя по тому, как складывался матч, мы «Краснодару» должны были проиграть. Но все-таки футбол – это непредсказуемый вид спорта. Для судьи Сергея Карасева игра была очень сложной, на таких нервах. Непросто разбираться в каждом эпизоде, когда обе команды во многом играют на эмоциях. Особо грубых нарушений не было, но тем не менее игра была одной из самых трудных для судейства», – сказал народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Боярский.

Сейчас сине-бело-голубые, набрав 16 очков, занимают 4-е место в Мир РПЛ. «Краснодар» с 19 очками лидирует в турнирной таблице.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?4224 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСергей Карасев
психология
ТАСС
болельщики
logoМихаил Боярский
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о гонке в РПЛ: «Фаворита нет после победы «Зенита» над «Краснодаром». Есть группа команд, которая поборется за чемпионство»
22сегодня, 06:57
Мостовой болел за «Зенит» в игре с «Краснодаром»: «Смотрел матч в Петербурге. Предполагал, что сине-бело-голубые выиграют в один мяч»
11сегодня, 01:46
Мусаев о 0:2 с «Зенитом»: «Краснодар» не заслужил поражение по качеству игры, созданным моментам. К ребятам никаких претензий по самоотдаче»
17вчера, 20:20
Семак о судействе: «Зенит» и «Динамо» больше всех страдают за последние три сезона. Между нами и «Краснодаром» 15 очков разницы из-за ошибок, и вы говорите, что нам кто-то помогает»
108вчера, 20:12
Главные новости
Мбоджи – гений первого тура ЛЧ, принес фэнтези-игрокам 16 очков. Рискнете взять его в состав?
6 минут назад
Организаторы «Золотого мяча» о критериях выбора победителя: «Личные и командные выступления, мастерство и честная игра»
1916 минут назад
Росель о деле Негрейры: «Влияние в CTA есть только у президента, а на этой должности всегда болельщик «Реала». Этот джентльменский клуб должен был смириться с ситуацией, а не затягивать ее»
618 минут назад
Упамекано хочет перейти в «Реал». Защитник «Баварии» сообщил об этом агенту – возможность рассматривается (Marca)
2327 минут назад
Генсек РФС о планах Дегтярева ужесточить лимит: «Министр пытается понять, как сделать спорт лучше. Если найдутся более эффективные методы, он обратит на них внимание»
1637 минут назад
Мостовой о дисквалификации Станковича: «Кто-то закапывает его и «Спартак», но это смешно. Они будут в тройке в следующем туре»
844 минуты назад
Журавель об интервью Глушенкова после матча с «Краснодаром»: «Я расстроился. Максим показал, что был не в духе. Мог бы на 2-3 минуты свое настроение куда-нибудь спрятать»
3749 минут назад
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
6254 минуты назад
«Спартак» накажут за ситуацию с автобусом для «Крыльев» – самарцы на такси добирались на матч в Москве
2658 минут назад
«Краснодар» накажут за кричалку «Зенит» – позор российского футбола». Скандирование «Зенит» не может, судья поможет» не попало в рапорт делегата матча
62сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
Джику избежал травмы и сможет сыграть в матче «Спартака» с «Пари НН»: «Болел перед игрой с «Крыльями». Не хотел подвести команду»
11 минут назад
Лебеф о Палмере в основе на матч с «МЮ»: «Он не должен играть, если не готов на 100%. Особенно в «Челси», где у тренера 200 игроков в распоряжении»
636 минут назад
10 претендентов на «Золотой мяч» – кто лишний? Рейтинг Вадима Лукомского
57 минут назадВидео
«Краснодар» проиграл центр поля. Не хватило Черникова для разрешения, возможно. У «Зенита» Барриос убивался». Писарев про матч РПЛ
10сегодня, 08:24
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
сегодня, 08:19
«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
5сегодня, 07:50
Директор «Ростова»: «Нам было бы удобно летать через Краснодар. Туда гораздо ближе ехать, чем до Ставрополя»
7сегодня, 07:49
Форвард «Крыльев» Игнатенко о праздновании гола «Спартаку»: «Скопировал у Винисиуса»
11сегодня, 07:35Фото
Сарри о 0:1 с «Ромой»: «Лацио» заслуживал ничьей. У нас было 4-5 явных моментов, могли открыть счет в первом тайме»
4сегодня, 07:20
«Наполи» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 06:40