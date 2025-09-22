Аршавин о гонке в РПЛ: «Фаворита нет после победы «Зенита» над «Краснодаром». Есть группа команд, которая поборется за чемпионство»
Андрей Аршавин заявил, что в чемпионской гонке в Мир РПЛ нет фаворита.
— После сегодняшней победы «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) фаворита в РПЛ нет. Есть группа команд, которая будет бороться за чемпионство, еще предстоит очень долгий путь.
— Кто может вот этим двум командам составить конкуренцию в РПЛ?
— ЦСКА, «Спартак», «Динамо», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
