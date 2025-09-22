  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о гонке в РПЛ: «Фаворита нет после победы «Зенита» над «Краснодаром». Есть группа команд, которая поборется за чемпионство»
17

Аршавин о гонке в РПЛ: «Фаворита нет после победы «Зенита» над «Краснодаром». Есть группа команд, которая поборется за чемпионство»

Андрей Аршавин заявил, что в чемпионской гонке в Мир РПЛ нет фаворита.

— После сегодняшней победы «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) фаворита в РПЛ нет. Есть группа команд, которая будет бороться за чемпионство, еще предстоит очень долгий путь.

— Кто может вот этим двум командам составить конкуренцию в РПЛ?

ЦСКА, «Спартак», «Динамо», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?485 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoАндрей Аршавин
logoЦСКА
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нагучев прокомментирует матч «Краснодара» и «Зенита» в 9-м туре РПЛ, Генич – игру «Спартака» и «Крыльев»
2018 сентября, 13:02
Главные новости
Тренер Египта Хассан о «Золотом мяче»: «Салах заслуживает этого, учитывая годы его блестящей игры в сильнейшей лиге мира. Не пришло ли время футболу воздать ему должное?»
618 минут назадФото
Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Сочи»
250927 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Марселя»
1442 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Пизой»
71сегодня, 07:30
«Зенит» обыграл «Краснодар», Гуменник отобрался на Олимпиаду, ничья «Арсенала» и «Сити», победа Ферстаппена, УЕФА может отстранить Израиль, «Авангард» разгромил «Ак Барс» и другие новости
14сегодня, 06:10
52 футбольных клуба – из 24 букв. Сложите все. Справитесь?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Тошич о ЦСКА: «Знаю, как поступили с Николичем и Марио, но не скажу. У каждой медали есть две стороны»
66сегодня, 04:44
Казанский о победе «Зенита»: «Матч в Краснодаре стал громоотводом от штаба Семака. И спасает его Глушенков»
32сегодня, 04:29
Филин о 2-м месте «Балтики»: «Хотим подняться как можно выше. Вдруг Россию допустят до еврокубков в следующем году, и мы сыграем там»
9сегодня, 03:33
Семак о поздней замене Соболева в игре с «Краснодаром»: «У «Зенита» нет нападающего с российским паспортом. Нужна была двойная замена, или же выпускать игрока в другую позицию»
22сегодня, 03:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» проиграл центр поля. Не хватило Черникова для разрешения, возможно. У «Зенита» Барриос убивался». Писарев про матч РПЛ
18 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
13 минут назад
«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
542 минуты назад
Директор «Ростова»: «Нам было бы удобно летать через Краснодар. Туда гораздо ближе ехать, чем до Ставрополя»
343 минуты назад
Форвард «Крыльев» Игнатенко о праздновании гола «Спартаку»: «Скопировал у Винисиуса»
657 минут назадФото
Сарри о 0:1 с «Ромой»: «Лацио» заслуживал ничьей. У нас было 4-5 явных моментов, могли открыть счет в первом тайме»
3сегодня, 07:20
«Наполи» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 06:40
Вратарь «Зенита» Адамов о 2:0 с «Краснодаром»: «15 минут надо было потерпеть, потом переломили ход встречи и спокойно играли»
15сегодня, 06:28
«Сочи» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:10
Шоу о критике от Кина: «Обидно, но это часть карьеры футболиста. Я не молодею, но мне по силам поддерживать стабильность на высоком уровне»
3сегодня, 05:51