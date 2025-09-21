Мусаев о 0:2 с «Зенитом»: «Краснодар» не заслужил поражение по качеству игры, созданным моментам. К ребятам никаких претензий по самоотдаче»
Мурад Мусаев не думает, что «Краснодар» играл хуже «Зенита».
«Быки» дома уступили петербуржцам (0:2) в 9-м туре Мир РПЛ.
«Считаю, мы не заслужили поражение в плане качества игры, созданных моментов. Но, к сожалению, так бывает.
К ребятам никаких претензий ни по самоотдаче, ни по настрою на этот матч. Обычно решают детали. В двух деталях мы сыграли не очень хорошо.
Опять же, всем пожал руку. Нужно поднимать голову, работать еще больше», – сказал главный тренер «Краснодара».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
